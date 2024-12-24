Про цей кумедний момент пише New York Post, як зауважив 24 Канал. Мовиться про подружжя Терезу та Даррена Раянів.

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Чоловік здивував дружину, влізши в її 25-річну весільну сукню

Тереза Раян та її чоловік Даррен Раян – 56-річні творці контенту у Великій Британії, історії про їхні кумедні пригоди іноді потрапляють у ЗМІ. І це одна з нещодавніх.

Якось пара прибирала на своєму горищі, раптом Даррен натрапив на сукню з їхнього весілля – а воно відбулося 25 років тому. І чоловік вирішив приміряти її – щоб подивитися, чи підійде та йому. І, на його подив, сукня підійшла ідеально.

Я навіть не пам'ятала, що вона була на горищі. А коли Даррен надягнув її, я не могла перестати сміятися. Я була шокована. Чесно кажучи, сукня пасувала йому більше, ніж мені будь-коли,

– сказала Тереза.

Сукня ідеально сіла, хоч минуло вже багато років – от тільки на чоловіка, а не на дружину / Фото Therese Ryan

"Було таке відчуття, що вона була зшита спеціально для мене. На якусь мить я відчув себе нареченою", – додав Даррен.

Ми не знаємо, чи одягала сукню Тереза. Але знаємо, що кумедний момент із Дарреном став ще смішнішим, коли повз проїхала машина і помітила чоловіка в мантії, коли той стояв біля вікна. Вулиця вибухнула сміхом.

"Найсмішніше було, коли люди на вулиці почали це помічати, і мені довелося пригнутися. Я не усвідомлював, що влаштовую виставу", – з усмішкою підсумував історію Даррен.