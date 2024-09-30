Чоловік знайшов "щось дивне" у своєму гардеробі – і тепер думає, що дружина йому зраджує

Дружина зраджує – такого висновку дійшов один чоловік, коли знайшов у своєму гардеробі низку речей, які точно йому не належали. А її реакція була дуже промовистою.

Зрада часто означає кінець стосунків. І зрадники, як правило, роблять все можливе, щоб залишатися непоміченими. Але достатньо однієї помилки, пише Daily Star, для катастрофи.

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Підозра у зраді виникла після дивної знахідки у гардеробі

Один чоловік запідозрив свою дружину у зраді, коли помітив дещо незвичне в гардеробі. Спочатку він відмахнувся від цього, але почали з'являтися ще більш дивні речі.

У своєму дописі на Reddit чоловік розповів, що все стало зрозуміло приблизно пів року тому, коли він натрапив на "складену спідню сорочку" в комоді, яка, як він знав, не належала йому. Але тоді він списав це на свою пам'ять – подумав, що це стара сорочка, про яку він просто забув.

Але минуло 2 місяці, і він відкопав у комоді пару джинсів, які були "явно не його розміру". А ще через кілька місяців туди ж потрапило чуже поло. Спантеличений і підозрілий, чоловік вирішив поговорити з дружиною. І її реакція переконала, що вона щось приховує.

Дружина зраджує – так вирішив чоловік, коли знайшов у гардеробі низку дивних речей / Фот lookstudio@freepik

Я вимагав відповідей. Вона казала, що нічого не знає. Я почав з того, що запитав її, чому вона думає, що я засмучений. Вона відразу перейшла до "ти думаєш, що я тобі зраджую". Я попросив її поставити себе на моє місце і спробувати пояснити, як ще я можу інтерпретувати цю картину. Вона так і не відповіла на запитання,

– написав він.

При цьому чоловік каже, що все ж довіряє дружині. Але бачить, як легко з її вуст злітає брехня: "Вона виросла у владній сім'ї та знає, як замітати сліди".

У розпалі протистояння він зажадав зазирнути в її телефон, але нічого не знайшов. Він телефонував родичам своїм і дружини, намагаючись знайти власника таємничого одягу, але ті не змогли йому нічого відповісти. Зрештою, чоловік вирішив, що дружина, мабуть, таки зраджує його.

Коментатори на Reddit пропонували способи, як чоловік міг би перевірити вірність своєї дружини, наприклад – встановити камеру на дзвінок, яка фіксувала б, хто заглядає в будинок.