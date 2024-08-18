Чоловік заробляє мільйон доларів на рік на своєму ресторані, хоча не мав жодного клієнта

Дрю Талберт заробляє на своєму ресторані семизначні суми на рік, але у нього ніколи не було клієнтів. У чому тут хитрість?

Все просто: річ у тім, що його Bistro Huddy існує лише в тіктоці. Ця вигадка Дрю стала надзвичайно успішною і принесло чоловікові, крім грошей, 4,5 мільйона підписників на різних платформах.

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Дрю Талберт заробляє мільйони доларів на ресторані, який існує тільки в тіктоці

Чоловік у своєму тіктоці публікує комедійні скетчі про індустрію громадського харчування. Звісно, сам він ніколи не подає їжу, але його бізнес процвітає. А все завдяки партнерству з брендами, донатам та сувенірній продукції. Ось так він і отримує "шестизначний річний дохід".

Ми жили з місяця в місяць, ледве зводячи кінці з кінцями, а тепер опинилися у фінансовій ситуації, про яку 5 років тому могли тільки мріяти,

– згадує Дрю.

"Бістро Хадді" назване на честь Хадсона – сина Дрю. Чоловік спирається на 22-річний досвід роботи в ресторанах для вірусних скетчів, в яких він одягає одну зі своїх численних перук, щоб зіграти кількох персонажів – колег, клієнтів тощо.

Bistro Huddy існує лише в тіктоці, але приносить Талберту дуже відчутний прибуток / Колаж 24 Каналу фото drewtalbert

Усіх персонажів грає сам Талберт. Це і менеджер Террі, і кухар Піклз, і хостес Ембер, і бармен Клінт. Деякі персонажі навіть мають власні профілі в тіктоці. Наприклад, працівниця Bistro Huddy Ніколь Б. вже має понад 693 000 підписників.

Завзяті шанувальники кажуть, що скетчі нагадують їм про їхній час у ресторанній індустрії. А інші кажуть, що персонажі настільки переконливі, що вони забувають, що їх усіх грає один хлопець.

Талберт почав створювати комедійні скетчі онлайн під час пандемії – після того як його дружина показала йому інших творців на платформі. І це принесло плоди. Окрім величезної кількості підписників у тіктоці, він має 776 000 шанувальників в інстаграмі та 1,5 мільйона на ютубі.

Наразі чоловік не планує розширювати свій бренд – попри переговори з різними агентами, які могли б допомогти перетворити шоу на справжній ситком. Дрю каже, що насолоджується реальністю "повного творчого контролю" та можливістю бути вдома з дітьми.