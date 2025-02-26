Хто має платити на першому побаченні: експертка зі знайомств підсумувала запеклі дебати

Питання про те, хто повинен платити на першому побаченні, здавна спричиняє багато суперечок. Ба більше, у сучасному світі знайомств мало яка тема є настільки ж гострою.

У пошуках остаточної крапки у питанні у Daily Star запитали експертку зі знайомств Вікі Павітт. Що та відповіла – переказує 24 Канал.

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Перше побачення: хто ж має сплачувати за рахунком

Традиціоналісти-консерватори стверджують, що чоловік повинен показати свою здатність забезпечити жінку. І, мовляв, цей обов'язок вимагає, щоб він оплачував рахунок за побачення, байдуже до суми.

Однак багато людей (причім і чоловіків, і жінок) сьогодні дотримуються прогресивних поглядів та вважають, що такі витрати просто не можуть лягати тільки на чоловіків.

Експертка зі знайомств Вікі Павітт наголошує, що у цьому питанні не треба нічого ускладнювати: те, хто платить на першому побаченні, є особистим вибором, який відбиває цінності людини. Тобто ця тема є неймовірно суб'єктивною.

У сучасному світі знайомств мало яка тема є настільки ж гострою, як оплата рахунків на побаченнях / Фото freepik

Павітт переконана, що фінансове питання просто треба обговорити до самого побачення. Така розмова дасть комусь із пари можливість підкреслити, що саме він чи вона хоче оплатити витрати, тому що розглядає це як подарунок, без натяків на владне чи вимогливе ставлення.

Або ж пара дійде до згоди розділити рахунок порівну чи у будь-якому іншому співвідношенні.

Що ж, експертка винесла свій вердикт, та навряд чи запеклі дебати на цю тему коли-небудь закінчаться. Навіть попри те, що потреба у попередній домовленості очевидна.

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