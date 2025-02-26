Кто должен платить на первом свидании: эксперт по знакомствам подытожила ожесточенные дебаты

Вопрос о том, кто должен платить на первом свидании, издавна вызывает много споров. Более того, в современном мире знакомств мало какая тема является столь же острой.

В поисках окончательной точки в вопросе в Daily Star спросили эксперта по знакомствам Вики Павитт. Что та ответила – пересказывает 24 Канал.

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Первое свидание: кто же должен платить по счету

Традиционалисты-консерваторы утверждают, что мужчина должен показать свою способность обеспечить женщину. И, мол, эта обязанность требует, чтобы он оплачивал счет за свидание, безразлично к сумме.

Однако многие люди (причем и мужчины, и женщины) сегодня придерживаются прогрессивных взглядов и считают, что такие расходы просто не могут ложиться только на мужчин.

Эксперт по знакомствам Вики Павитт отмечает, что в этом вопросе не надо ничего усложнять: то, кто платит на первом свидании, является личным выбором, который отражает ценности человека. То есть эта тема является невероятно субъективной.

В современном мире знакомств мало какая тема является столь же острой, как оплата счетов на свиданиях / Фото freepik

Павитт убеждена, что финансовый вопрос просто надо обсудить до самого свидания. Такой разговор даст кому-то из пары возможность подчеркнуть, что именно он или она хочет оплатить расходы, потому что рассматривает это как подарок, без намеков на властное или требовательное отношение.

Или же пара придет к согласию разделить счет поровну или в любом другом соотношении.

Что же, эксперт вынесла свой вердикт, но вряд ли ожесточенные дебаты на эту тему когда-нибудь закончатся. Даже несмотря на то, что потребность в предварительной договоренности очевидна.

К слову, если вас интересует этикет для романтического ужина в ресторане, то вот здесь можно почитать о правилах, которые должен усвоить каждый мужчина, а вот по этой ссылке – об ошибках, которые могут испортить ваше свидание.

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