Кто должен платить на первом свидании: эксперт по знакомствам подытожила ожесточенные дебаты
Вопрос о том, кто должен платить на первом свидании, издавна вызывает много споров. Более того, в современном мире знакомств мало какая тема является столь же острой.
В поисках окончательной точки в вопросе в Daily Star спросили эксперта по знакомствам Вики Павитт. Что та ответила – пересказывает 24 Канал.
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Первое свидание: кто же должен платить по счету
Традиционалисты-консерваторы утверждают, что мужчина должен показать свою способность обеспечить женщину. И, мол, эта обязанность требует, чтобы он оплачивал счет за свидание, безразлично к сумме.
Однако многие люди (причем и мужчины, и женщины) сегодня придерживаются прогрессивных взглядов и считают, что такие расходы просто не могут ложиться только на мужчин.
Эксперт по знакомствам Вики Павитт отмечает, что в этом вопросе не надо ничего усложнять: то, кто платит на первом свидании, является личным выбором, который отражает ценности человека. То есть эта тема является невероятно субъективной.
Павитт убеждена, что финансовый вопрос просто надо обсудить до самого свидания. Такой разговор даст кому-то из пары возможность подчеркнуть, что именно он или она хочет оплатить расходы, потому что рассматривает это как подарок, без намеков на властное или требовательное отношение.
Или же пара придет к согласию разделить счет поровну или в любом другом соотношении.
Что же, эксперт вынесла свой вердикт, но вряд ли ожесточенные дебаты на эту тему когда-нибудь закончатся. Даже несмотря на то, что потребность в предварительной договоренности очевидна.
К слову, если вас интересует этикет для романтического ужина в ресторане, то вот здесь можно почитать о правилах, которые должен усвоить каждый мужчина, а вот по этой ссылке – об ошибках, которые могут испортить ваше свидание.
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