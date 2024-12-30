На порталі GQ взяли на себе сміливість спрогнозувати, пише 24 Канал, які тенденції будуть домінувати у 2025 році. Тобто який вигляд матимуть ваші борода і вуса за кілька місяців.
Дивіться також В якому кольорі зустрічати 2025 рік чоловікам: від цього залежить ваш успіх
Тренд на природне волосся на обличчі
Очікуємо на мегатренд – робити так, щоб і борода, і вуса мали якомога більш невимушений вигляд. Настав час відійти від ідеальних контурів, абсолютного гоління чи експериментів у дизайні. У 2025 році в тренді будуть природні стилі.
Тепер ми звільняємо місце для сивого волосся, триденної щетини та нерегулярних зачісок. Саме такими будуть модні чоловіки.
Наймоднішими у 2025 будуть ті, хто носить бороду і вуса максимально невимушено / Фото gpointstudio@freepik
Цікаво знати Вуса з цапиною борідкою стануть трендом 2025 року, а все через Тімоті Шаламе
Базові тенденції на 2025 рік щодо волосся на обличчі
- Інтенсивне затінення. Класика. Затінена борода – одна з альтернатив, яка підійде будь-якому чоловікові. Можете зробити довжину волосся на обличчі трохи більшою.
- Неідеальна природність. Кілька сезонів тому було модно носити бороду завдовжки до щоки. Сьогодні цей варіант все ще актуальний, але вже частіше вибирають більш неправильну форму, тобто природніше зростання.
- Борода і густі вуса. У цьому випадку доречним буде двоколірне поєднання сивини та натурального кольору волосся. При цьому краї щік підведені, а все інше (довжина бороди, область шиї) – невимушене та співзвучне природному тренду.
- Вуса в центрі уваги. У минулих сезонах був акцент на вусах як на головному герої образу. Тепер особливої актуальності набувають тупі, густі та помітні вуса, що привертають увагу. Щоб закріпити цей стиль, їх може доповнювати триденна щетина.