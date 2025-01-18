Чому наші батьки забороняли ходити під драбиною та до чого тут єгиптяни

Вам у дитинстві, мабуть, також забороняли проходити під драбиною. Але не всім щастило з поясненням, чому так робити не можна.

У цього забобону цікава історія, якою з вами поділиться 24 Канал з посиланням на Southernthing. Розповімо, чому не можна ходити під драбиною та до чого тут Єгипет.

Варте уваги Дід так робив, і внуки будуть: 4 автомобільні забобони, у які вірять поколіннями

Чому не можна ходити під драбиною

Наші бабусі та дідусі закликали: "Не ходи під драбиною". Але не всі пояснювали, що ж не так з тією драбиною. Одні кажуть, що такий виверт може принести вам невдачу. Але чи так це насправді?

Зрештою, ходити під драбиною – не найкраща ідея. Дійсно можна накликати на себе невиправданий ризик. А ще це небезпечно, коли хтось на цій драбині працює. Проблеми можуть бути не лише у вас, а у когось іншого.

Ви можете зачепити когось, хто стоїть на драбині / Фото freepik

Хай там як, але заборона ходити під драбиною – звичайнісінький забобон. Але є одне цікаве "але"...

До чого тут єгиптяни?

Віра в те, що ходіння під драбиною приносить нещастя, зародилася майже 5 000 років тому у Стародавньому Єгипті. Вона має більше спільного з формою трикутника, який утворюють стіна, підлога і сама драбина, ніж з чимось іншим, повідомляє Live Science.

Так, для єгиптян трикутник – священний символ трійці богів. Тому проходження під драбиною розглядалось як злочин, який карається довічним нещастям. Так-так, от і нещастячко знайшлось.

Століттями пізніше християни підхопили це повір'я, ґрунтуючись на тому, що драбина була використана під час розп'яття Ісуса і, таким чином, є символом зла.

Але панікувати не варто. Якщо вже сталось так, що ви пройшли під драбиною, то ми знаємо, що слід зробити. Згідно з книгою "Як все влаштовано", удачу таки можна повернути. Правда, для цього слід провести кумедний ритуал.

Все, що вам потрібно зробити, це схрестити пальці і тримати їх схрещеними, поки не побачите собаку. Не любите домашніх тварин? Ви можете знову пройти під драбиною назад. Не вистачає координації? Просто плюньте собі у черевик і не дивіться на нього, поки він не висохне. Досить просто, чи не так?

Дивіться також Викиньте негайно: ці аксесуари можуть накликати безгрошів'я на чоловіків

Вірити у цей забобон чи ні – справа ваша. Зрештою, слід пам'ятати, що драбина може посунутись і добряче вас гепнути. Воно вам треба?