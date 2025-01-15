І на них 24 Канал пропонує зосередити свою увагу, посилаючись на портал AutoDeal. Гайда знайомитись з поширеними автомобільними забобонами, в які вірять цілими поколіннями.

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Звернімо увагу! Ви можете вірити у забобони, можете не вірити. У будь-якому випадку, пам'ятайте, що один з найважливіших ритуалів за кермом – пристебнутись. Пристебнулись? Тоді можна рушати!

Сигналити, перш ніж виїхати на місто або в'їхати у тунель

Напевно, у кожного з нас є знайомий, який звик сигналити перед тим, як в'їхати в тунель або міст. Хоча це могло б логічно попередити будь-яку живу істоту, яка має намір вигулькнути на вашому шляху, більшість людей стверджують, що сигналити – це знак поваги до загублених душ, що мешкають у цій місцевості.

Якщо цього не робити, кажуть, що духи мосту переслідуватимуть вас дорогою. Так-так, у найкращих традиціях горорів.

Ніколи не купувати авто, яке було у ДТП

Кажуть, ви успадкуєте прокляття, якщо купите або будете користуватися автомобілем, який потрапив в аварію. Ага, скажіть це прихильникам "битків" зі США. Вони можуть з вами посперечатись.

Вірити у цей забобон чи ні – справа ваша. Ми просто рекомендуємо ретельно перевіряти кожну вживану машину, включаючи її документи, перш ніж віддати за неї частину своїх кровно зароблених грошей.

Ретельно перевіряйте авто перед покупкою / Фото prostooleh

Перевернути тарілку друга, який їде

А ось це вже дуже і дуже дивно. Кажуть, є люди, котрі за столом повинні перевернути свої тарілки. Таким чином вони благословляють людину на щасливу дорогу.

У цьому повір'ї ми бачимо лише аналогію, де тарілка слугує кермом для людини, яка рушає у путь. Хай там як, лиш би тарілки не перевертали після застілля зі спиртними напоями. Ви ж пам'ятаєте про відповідальне керування транспортними засобами?

Кинути дрібні гроші під сидіння нового авто

Хоча це може звучати трохи менш дивно, але в цьому бодай немає ніякого ризику. Насправді, наявність монет під сидінням може допомогти вам у скрутну хвилину, коли у вас закінчаться монети, щоб заплатити за паркінг.

Головне у цьому забобоні – мати новеньке авто. Що ж, тримаємо за вас кулачки, щоб невдовзі ви змогли потішити себе автівкою, про яку давно мріяли.

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Вірите ви у ці забобони чи ні – важливо бути максимально обережними на дорозі. Будьте відповідальними, сідаючи за кермо.