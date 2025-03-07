У народі побутує чимало міркувань та забобонів, пов'язаних із порожньою пляшкою на столі. 24 Канал спробує розібратись у них і пояснити, чому наші предки ховали тару під стіл під час святкування.

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Чому не можна залишати порожню пляшку на столі

Наші предки вірили в те, що порожні пляшки можуть стати прихистком для нечисті. Відтак, їхня наявність на столі може накликати лихо. Вважалось, що таким чином ми здатні власноруч "забруднити" стіл.

Водночас можна було почути й іншу цікаву прикмету. Мовляв, порожня пляшка на столі – чіткий натяк, що гості засиділись та мали б уже збиратись додому.

Страх може бути не безпідставним. Мовляв, порожня пляшка – символ бідності, а також фінансових втрат. І якщо ви її залишаєте на столі, то такими діями буквально накликаєте на господу брак коштів. А ще вірили, що порожня пляшка – до сварки між тими, хто відпочиває разом за столом.

Як пов'язані козаки з цією прикметою

Так, про козаків ми згадали у заголовку не просто так. Кажуть, що ще на початку 19 століття саме козаки, коли опинились у Франції, виявили цікаву традицію. У закладах рахунки виписували, підраховуючи порожні пляшки, залишені на столі. Винахідливість не зрадила наших предків. Вони ставили під стіл деякі пляшки, щоб залишати менші гроші за напої.

Під час застілля порожню пляшку краще не тримати на столі / Фото freepik

У чому абсурдність прикмети

Кажуть, порожня пляшка – до бідності. Але, якщо вже на то пішло, то надмірне споживання алкоголю і є однією з причин неабияких витрат. Власне, бармен нещодавно розповів про невиправдано дорогі віскі, на які не варто звертати увагу.

А той факт, що ви не прибрали порожню пляшку зі столу аж ніяк не впливає на те, чи водитимуться у вас гроші. Тому тут можна спокійно видихнути.

Що ж зробити, щоб не накликати біду?

Та нічого. Просто покладіть порожню пляшку під стіл або ж заберіть її геть. Це щонайменше позбавить вас потенційних конфліктних ситуацій.

Можете просто не перейматись цим. Утім, ми б закликали таки не тримати зайве на столі, але з міркувань безпеки. Чим менше речей, тим нижчі шанси, що ви щось перекинете і поранитесь.

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Хай там як, ми закликаємо відповідально ставитись до споживання алкогольних напоїв. Це значно важливіше за те, чи стоїть на вашому столі порожня пляшка, чи повна.