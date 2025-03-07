Чому не можна залишати порожню пляшку на столі та до чого тут козаки
- Існує прикмета, що порожні пляшки на столі можуть мати негативний вплив на ваше життя.
- Порожню пляшку рекомендується прибрати зі столу для уникнення конфліктів та з міркувань безпеки.
Під час застілля ви, мабуть, чули, що ні в якому разі не можна залишати порожню пляшку на столі. Але мало хто може пояснити цю заборону.
У народі побутує чимало міркувань та забобонів, пов'язаних із порожньою пляшкою на столі. 24 Канал спробує розібратись у них і пояснити, чому наші предки ховали тару під стіл під час святкування.
Це цікаво Чому не можна наливати через руку і до чого тут небіжчики
Чому не можна залишати порожню пляшку на столі
Наші предки вірили в те, що порожні пляшки можуть стати прихистком для нечисті. Відтак, їхня наявність на столі може накликати лихо. Вважалось, що таким чином ми здатні власноруч "забруднити" стіл.
Водночас можна було почути й іншу цікаву прикмету. Мовляв, порожня пляшка на столі – чіткий натяк, що гості засиділись та мали б уже збиратись додому.
Страх може бути не безпідставним. Мовляв, порожня пляшка – символ бідності, а також фінансових втрат. І якщо ви її залишаєте на столі, то такими діями буквально накликаєте на господу брак коштів. А ще вірили, що порожня пляшка – до сварки між тими, хто відпочиває разом за столом.
Як пов'язані козаки з цією прикметою
Так, про козаків ми згадали у заголовку не просто так. Кажуть, що ще на початку 19 століття саме козаки, коли опинились у Франції, виявили цікаву традицію. У закладах рахунки виписували, підраховуючи порожні пляшки, залишені на столі. Винахідливість не зрадила наших предків. Вони ставили під стіл деякі пляшки, щоб залишати менші гроші за напої.
У чому абсурдність прикмети
Кажуть, порожня пляшка – до бідності. Але, якщо вже на то пішло, то надмірне споживання алкоголю і є однією з причин неабияких витрат. Власне, бармен нещодавно розповів про невиправдано дорогі віскі, на які не варто звертати увагу.
А той факт, що ви не прибрали порожню пляшку зі столу аж ніяк не впливає на те, чи водитимуться у вас гроші. Тому тут можна спокійно видихнути.
Що ж зробити, щоб не накликати біду?
Та нічого. Просто покладіть порожню пляшку під стіл або ж заберіть її геть. Це щонайменше позбавить вас потенційних конфліктних ситуацій.
Можете просто не перейматись цим. Утім, ми б закликали таки не тримати зайве на столі, але з міркувань безпеки. Чим менше речей, тим нижчі шанси, що ви щось перекинете і поранитесь.
Дивіться також Ніколи не робіть цього у спальні: притягнете скандали й бідність
Хай там як, ми закликаємо відповідально ставитись до споживання алкогольних напоїв. Це значно важливіше за те, чи стоїть на вашому столі порожня пляшка, чи повна.