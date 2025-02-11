А це оксфорди, дербі та лофери. Докладно про ці 3 основні види взуття для чоловіків розповідає 24 Канал завдяки GQ.

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Головне про 3 основні види чоловічого взуття і коли їх носити

Оксфорди з витонченим дизайном і закритою шнурівкою ідеально підходять для офіційних заходів. Дербі забезпечують ідеальний баланс між діловим і повсякденним одягом. А лофери пропонують максимальний комфорт та зібраний вигляд. Ці 3 позачасові види взуття є основою повноцінного чоловічого гардероба. Далі трохи докладніше.

Oxfords shoes / Фото freepic.diller

Оксфорди є основою класичного чоловічого одягу – відшліфованого, вишуканого і завжди стильного. Вони походять з Оксфордського університету та характеризуються закритою системою шнурівки, де люверси вшиті під вампом (верхньою частиною взуття). Є різні варіанти – від мінімалістичних однотонних моделей для заходів у чорній краватці до ділових туфель з капелюшком і брогових версій. Тобто байдуже, чи віддаєте ви перевагу класичним моделям, чи лакованим, ви знайдете ті, що найкраще пасуватимуть до вашого стилю.

є основою класичного чоловічого одягу – відшліфованого, вишуканого і завжди стильного. Вони походять з Оксфордського університету та характеризуються закритою системою шнурівки, де люверси вшиті під вампом (верхньою частиною взуття). Є різні варіанти – від мінімалістичних однотонних моделей для заходів у чорній краватці до ділових туфель з капелюшком і брогових версій. Тобто байдуже, чи віддаєте ви перевагу класичним моделям, чи лакованим, ви знайдете ті, що найкраще пасуватимуть до вашого стилю. Взувати їх ідеально для весіль, ділових зустрічей та офіційних вечерь. Найкраще поєднуються вони з костюмами, смокінгами або брюками. Добре також із сорочкою на ґудзиках та навіть шортами. Пара шкарпеток теж не буде зайвою.

Derbies shoes / Фото paraboot

Дербі , ще до поширення кросівок, були ідеальним варіантом для невимушеного стилю. Відкрита система шнурівки робила їх чудовим проміжним варіантом між строгим та не надто формальним. Зазвичай їх вважали повсякденним взуттям, та сучасні версії дербі повернули собі статус необхідного елемента гардероба, який легко адаптується як до ділового, так і до побутового стилю.

, ще до поширення кросівок, були ідеальним варіантом для невимушеного стилю. Відкрита система шнурівки робила їх чудовим проміжним варіантом між строгим та не надто формальним. Зазвичай їх вважали повсякденним взуттям, та сучасні версії дербі повернули собі статус необхідного елемента гардероба, який легко адаптується як до ділового, так і до побутового стилю. Носити їх доречно з костюмами, пасуватимуть також чінос, мішкуваті штани карго і навіть джинси. Ви можете взувати їх на роботу, звані вечері або й заходи smart-casual. Вони додають образу певного блиску, але при цьому не формують занадто строгий чи офіційний вигляд.

Loafers shoes / Фото diffney