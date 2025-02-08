Якщо ви вже почали придивлятись до кросівок на весну, то ми можемо полегшити вам це завдання. 24 Канал розповість про три круті пари чоловічого взуття, які ви захочете мати!

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Чоботяр, модель "Грей"

Модель "Грей" від бренду Чоботяр / Фото з інстаграму Чоботяр

Модель "Грей" – стильні кросівки, які ззовні та всередині пошиті з високоякісної італійської натуральної шкіри. Підошва у них легка, а сама модель м'яка та максимально зручна.

Як зауважує сам бренд: "Ідеальне поєднання стилю, комфорту, якості та ціни".

Звернімо увагу! Ця модель – унісекс. А це означає, що можна буде робити собі круті парні луки зі своєю коханою.

Розмірна сітка: від 40 до 45.

від 40 до 45. Ціна: 3 500 гривень.

Взуття виготовляється на замовлення під ваші мірки. Тому ми рекомендуємо потурбуватись про покупку заздалегідь, не чекаючи на тепло.

Ultera, модель "Hunk Brown"

Модель "Hunk Brown" від Ultera: дивіться відео

Це круті та класні вологостійкі кросівки. Їх можна буде носити як восени, так і навесні, коли погода ще може дивувати нас не надто приємними вибриками.

Кросівки виготовлені з натуральної шкіри преміальної якості Nappa. Водонепроникна тканина Cordura 1000D гарантує повний захист ваших ніг від води. Устілка має бокову підтримку та добре амортизує, а підошва EVA – м'яка та легка.

Як зазначає бренд, унікальний дизайн цієї моделі круто впишеться у будь-який ваш образ.

Розмірна сітка: з 39 по 46.

з 39 по 46. Ціна: 3 100 гривень.

Босі, модель Реклі

Модель "Реклі" від бренду Босі / Фото з інстаграму Босі

Якщо ви любите комфорт і хочете подарувати свободу своїм пальцям, то вам однозначно припаде до душі взуття бренду Босі. Ми звернули увагу на модель "Реклі", яка стане ідеальним доповненням до повсякденного образу.

Ці кросівки виготовлені з натуральної шкіри, а також замші. Їхня підошва з каучуку – міцна та прошита. Також вона має комфортну вставну устілку зі шкіряним покриттям.

Розмірна сітка: з 34 по 48 розміри.

з 34 по 48 розміри. Ціна: 4 149 гривень.

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Яку б модель ви не обрали, надіємось, вона приноситиме вам задоволення та буде добре носитись!