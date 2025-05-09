Співайте, щоб почуватися краще: ось маловідомі переваги співу для здоров'я, згідно з наукою

Ви часто наспівуєте? Може, в душі, в машині, на прогулянці? Нічого не змінюйте – навіть робіть це голосніше. Наукові дослідження сходиться на тому, що спів дуже корисний для вас.

І не тільки для морального стану, а й для фізичного здоров'я, мозку і навіть імунної системи. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.

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Нейрохімія співу: чому вам варто наспівувати більше і голосніше

Ми співаємо з давніх-давен – задовго до подкастів, інстаграму та великої сцени спів вібрував у печерах, храмах і полях. Сьогодні ж навіть неврологи співають, адже завдяки МРТ-скануванням мозку знають, наскільки це корисно.

З перших нот мозок запалюється, у буквальному сенсі. Відбувається "неврологічний вибух", адже спів одночасно активує мовну, моторну, емоційну зони мозку та зону пам'яті. Коктейль добрих гормонів починає активно діяти – це дофамін (мотивація), окситоцин (впевненість), ендорфіни (полегшення болю) і серотонін (задоволеність). Паралельно йде зниження рівня кортизолу, гормону стресу.

Спів дуже корисний для нас, і не тільки для морального стану, а й для фізичного здоров'я / Фото stockking@freepik

Далі – більше, бо спів – це не тільки розумовий процес, а й фізична вправа. Він стимулює м'язи живота, зміцнює дихальні м'язи, покращує оксигенацію крові й навіть підвищує імунітет. А ще вчені кажуть, що спів допомагає впоратися з болем, поліпшити ковтання, а у деяких випадках – лікувати розлади мовлення, полегшувати перебіг хвороб Паркінсона та Альцгеймера.

А найпривабливішим для дослідників є соціальний вплив співу. У групі його ефект помножується вдесятеро. Спів стає колективною практикою, яка заохочує слухання, синхронізацію та контакт. Популярність хорів, караоке чи застільних співів виникла не просто так – вони створюють приємну алхімію "робити це разом". Британська психологиня Наташа Гендрі каже, що груповий спів є профілактикою психічного здоров'я.

Навіть у нашу цифровізовану епоху часто простого акту співу може бути достатньо, щоб перезавантажити всі внутрішні лічильники. І для цього не треба бути співаком чи вчитися в консерваторії. Тож співайте – навіть якщо вам здається, що ви робите це негарно, надто голосно або надто часто. Бо тепер ви знаєте про нейрохімію співу і наскільки він насправді важливий.