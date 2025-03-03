Звісно, генетика відіграє дуже важливу роль, однак це не єдиний фактор. Важливі й рішення, які ми приймаємо, і звички, які ми маємо. 24 Канал завдяки GQ пояснює докладніше.

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Якщо ви застосуєте ці ключі на практиці, то зможете жити довше і краще

Дієта. Вона є фундаментальним фактором довголіття і якості життя, адже дозволяє нам залишатися активними й добре себе почувати. Те, що ми їмо, впливає на клітини нашого організму, забезпечуючи їх енергією і підтримуючи там стабільний рівень активності. А ще допомагає організму відновлюватися після травм чи хвороб. Тому варто уникати ультраоброблених продуктів, шкідливих жирів і продуктів з високим вмістом цукру. Тобто їсти їх можна, але не бажано робити їх частиною щоденного раціону. Натомість непогано було б стати прихильником середземноморської дієти. Гарвард ще рекомендує їсти більше бобових, овочів, фруктів та риби, і їсти менше червоного м'яса.

Вона є фундаментальним фактором довголіття і якості життя, адже дозволяє нам залишатися активними й добре себе почувати. Те, що ми їмо, впливає на клітини нашого організму, забезпечуючи їх енергією і підтримуючи там стабільний рівень активності. А ще допомагає організму відновлюватися після травм чи хвороб. Тому варто уникати ультраоброблених продуктів, шкідливих жирів і продуктів з високим вмістом цукру. Тобто їсти їх можна, але не бажано робити їх частиною щоденного раціону. Натомість непогано було б стати прихильником середземноморської дієти. Гарвард ще рекомендує їсти більше бобових, овочів, фруктів та риби, і їсти менше червоного м'яса. Фізичні вправи. Це не новина, але все ж важливо підкреслити, що вони є дуже важливими. Вони позитивно впливають на здоров'я серцево-судинної системи та легенів, а також допомагають нам підтримувати здорову вагу. Гарвард рекомендує 150 хвилин помірних фізичних навантажень на тиждень або 75 хвилин інтенсивних вправ. Силові тренування тут найкращі, але варто й доповнювати їх іншими видами активності, такими як біг, їзда на велосипеді, плавання тощо.

Генетика важлива, але на довге та якісне життя відчутно впливають наші рішення та звички / Фото freepik

Сон. Це дуже недооцінений аспект, але достатня кількість сну життєво важлива для вашого здоров'я. Недосипання протягом тривалого часу збільшує ризик розвитку хронічних захворювань.

Це дуже недооцінений аспект, але достатня кількість сну життєво важлива для вашого здоров'я. Недосипання протягом тривалого часу збільшує ризик розвитку хронічних захворювань. Спілкування. На думку експертів Гарвардського університету, соціалізація може призвести до збільшення тривалості життя.

На думку експертів Гарвардського університету, соціалізація може призвести до збільшення тривалості життя. Зміна мислення. Це про те, як ми ставимося до життя, і це може змінити, власне, хід нашого життя. Згідно з останніми дослідженнями, оптимізм може зробити значний внесок у довголіття, а також допомогти нам бути щасливішими.

Це про те, як ми ставимося до життя, і це може змінити, власне, хід нашого життя. Згідно з останніми дослідженнями, оптимізм може зробити значний внесок у довголіття, а також допомогти нам бути щасливішими. Усуньте те, що не сприяє вам. Важливо проаналізувати своє життя та усунути все, що не допомагає нам – від шкідливих звичок до токсичних людей, з якими ми спілкуємося.

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