Звісно, генетика відіграє дуже важливу роль, однак це не єдиний фактор. Важливі й рішення, які ми приймаємо, і звички, які ми маємо. 24 Канал завдяки GQ пояснює докладніше.
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Якщо ви застосуєте ці ключі на практиці, то зможете жити довше і краще
- Дієта. Вона є фундаментальним фактором довголіття і якості життя, адже дозволяє нам залишатися активними й добре себе почувати. Те, що ми їмо, впливає на клітини нашого організму, забезпечуючи їх енергією і підтримуючи там стабільний рівень активності. А ще допомагає організму відновлюватися після травм чи хвороб. Тому варто уникати ультраоброблених продуктів, шкідливих жирів і продуктів з високим вмістом цукру. Тобто їсти їх можна, але не бажано робити їх частиною щоденного раціону. Натомість непогано було б стати прихильником середземноморської дієти. Гарвард ще рекомендує їсти більше бобових, овочів, фруктів та риби, і їсти менше червоного м'яса.
- Фізичні вправи. Це не новина, але все ж важливо підкреслити, що вони є дуже важливими. Вони позитивно впливають на здоров'я серцево-судинної системи та легенів, а також допомагають нам підтримувати здорову вагу. Гарвард рекомендує 150 хвилин помірних фізичних навантажень на тиждень або 75 хвилин інтенсивних вправ. Силові тренування тут найкращі, але варто й доповнювати їх іншими видами активності, такими як біг, їзда на велосипеді, плавання тощо.
Генетика важлива, але на довге та якісне життя відчутно впливають наші рішення та звички / Фото freepik
- Сон. Це дуже недооцінений аспект, але достатня кількість сну життєво важлива для вашого здоров'я. Недосипання протягом тривалого часу збільшує ризик розвитку хронічних захворювань.
- Спілкування. На думку експертів Гарвардського університету, соціалізація може призвести до збільшення тривалості життя.
- Зміна мислення. Це про те, як ми ставимося до життя, і це може змінити, власне, хід нашого життя. Згідно з останніми дослідженнями, оптимізм може зробити значний внесок у довголіття, а також допомогти нам бути щасливішими.
- Усуньте те, що не сприяє вам. Важливо проаналізувати своє життя та усунути все, що не допомагає нам – від шкідливих звичок до токсичних людей, з якими ми спілкуємося.