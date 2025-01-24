Вони їдять банани. Цікаво, чому ж? А є 4 причини. Усі відповіді та пояснення має 24 Канал завдяки порталу MyTennisHQ.

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Є 4 причини, чому тенісисти їдять банани під час матчів

Це може здатися дивним, але більшість гравців у великий теніс обирають одну і ту ж їжу для споживання на корті – і це банани. Бо вони є хорошим джерелом вуглеводів, тобто швидкої енергії, містять багато калію, тобто запобігають судомам, наповнені вітамінами та їх просто-напросто можна швидко і легко з'їсти.

Швидкі вуглеводи.

Під час матчу тенісисти витрачають справді дуже багато енергії, найпростіший спосіб поповнити її – це з'їсти щось, багате на вуглеводи, які наш організм легко перетворює. Білки та жири ж можуть перетворитися на енергію дуже довго, а також спричиняти важкість у шлунку.

Тут важливо звернути увагу на категорії низькоглікемічних та високоглікемічних продуктів. Оцінка за глікемічним індексом показує, наскільки швидко продукт може засвоюватися. ГІ вимірюють у діапазоні від 0 до 100, і продукти з показником понад 60 вважають високоглікемічними (тобто вони дуже швидко дають енергію), а продукти з нижчими показниками забезпечують більш тривалу і стабільну енергію.

Банани мають ГІ 51, тобто чудово балансують між швидким засвоєнням та тривалою енергією. Зависокий ГІ дав би дуже швидкий приплив енергії, але й швидкий занепад сил. Занизький ГІ давав би енергію занадто довго, навіть для тенісного матчу. Тут банани у золотій серединці, і це одна з головних причин, чому тенісисти обирають їх як частину свого раціону.

Є 4 причини, чому тенісисти їдять банани – пишемо докладно про кожну / Колаж 24 Каналу фото АР і freepik

Багато калію.

Калій є дуже важливим мінералом для тенісистів, бо допомагає боротися з судомами під час довгих і виснажливих матчів. Тоді спортсмени втрачають багато води та електролітів через піт, що може призвести до зневоднення і спазмів. А це боляче і серйозно шкодить грі, оскільки людина втрачає контроль над рухами.

Є й інші продукти, які містять багато калію – кокосова вода, авокадо, кавуни, гранати. Але банани більш практичні.

Багато вітамінів.

Банан – продукт натуральних і містить багато вітамінів, як-от В6 і С. Також кілька мінералів, серед них калій, мідь, магній і марганець.

Формально їх можна отримати з харчових добавок, але набагато краще – з природних джерел.

Легкий перекус.

Щоб з'їсти банан, не треба готуватися і витрачатися, навіть упаковки шукати, бо є шкірка. Це робить банани ідеальним перекусом під час перерв у матчі, бо гравці можуть відкусити кілька шматочків, а потім просто "закрити" залишок і тримати до наступної нагоди.

Перерва у тенісі триває лише 90 секунд, за цей час треба щось випити, відпочити та, можливо, поїсти. Тому банани є дуже зручним перекусом.

Звісно, топові профі покладаються не тільки на банани, а й на спеціальні добавки. Але, природно, вони дуже дорого обходяться, тому витіснити банани не спроможні.