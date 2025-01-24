Они едят бананы. Интересно, почему же? А есть 4 причины. Все ответы и объяснения есть у 24 Канала благодаря порталу MyTennisHQ.
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Есть 4 причины, почему теннисисты едят бананы во время матчей
Это может показаться странным, но большинство игроков в большой теннис выбирают одну и ту же еду для потребления на корте – и это бананы. Потому что они являются хорошим источником углеводов, то есть быстрой энергии, содержат много калия, то есть предотвращают судороги, наполнены витаминами и их просто-напросто можно быстро и легко съесть.
Быстрые углеводы.
- Во время матча теннисисты тратят действительно очень много энергии, самый простой способ пополнить ее – это съесть что-то, богатое углеводами, которые наш организм легко превращает. Белки и жиры же могут превратиться в энергию очень долго, а также вызывать тяжесть в желудке.
- Здесь важно обратить внимание на категории низкогликемических и высокогликемических продуктов. Оценка по гликемическому индексу показывает, насколько быстро продукт может усваиваться. ГИ измеряют в диапазоне от 0 до 100, и продукты с показателем более 60 считают высокогликемическими (то есть они очень быстро дают энергию), а продукты с более низкими показателями обеспечивают более длительную и стабильную энергию.
- Бананы имеют ГИ 51, то есть прекрасно балансируют между быстрым усвоением и длительной энергией. Слишком высокий ГИ дал бы очень быстрый приток энергии, но и быстрый упадок сил. Заниженный ГИ давал бы энергию слишком долго, даже для теннисного матча. Здесь бананы в золотой серединке, и это одна из главных причин, почему теннисисты выбирают их как часть своего рациона.
Есть 4 причины, почему теннисисты едят бананы – пишем подробно о каждой / Коллаж 24 Канала фото АР и freepik
Много калия.
- Калий является очень важным минералом для теннисистов, потому что помогает бороться с судорогами во время долгих и изнурительных матчей. Тогда спортсмены теряют много воды и электролитов через пот, что может привести к обезвоживанию и спазмам. А это больно и серьезно вредит игре, поскольку человек теряет контроль над движениями.
- Есть и другие продукты, которые содержат много калия – кокосовая вода, авокадо, арбузы, гранаты. Но бананы более практичны.
Много витаминов.
- Банан – продукт натуральных и содержит много витаминов, например В6 и С. Также несколько минералов, среди них калий, медь, магний и марганец.
- Формально их можно получить из пищевых добавок, но гораздо лучше – из природных источников.
Легкий перекус.
- Чтобы съесть банан, не надо готовиться и тратиться, даже упаковки искать, потому что есть кожура. Это делает бананы идеальным перекусом во время перерывов в матче, потому что игроки могут откусить несколько кусочков, а потом просто "закрыть" остаток и держать до следующего случая.
- Перерыв в теннисе длится всего 90 секунд, за это время надо что-то выпить, отдохнуть и, возможно, поесть. Поэтому бананы являются очень удобным перекусом.
Конечно, топовые профи полагаются не только на бананы, но и на специальные добавки. Но, естественно, они очень дорого обходятся, поэтому вытеснить бананы не способны.