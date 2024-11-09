Так, ви маєте рацію, коди думаєте, що вас більше приваблює певний колір волосся чи очей, зріст, смаки, настрій тощо. Але, пише 24 Канал із посиланням на GQ, це лише частина правди.

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Чому ми вважаємо когось більш привабливим

Є фактори, які ми часто не беремо до уваги, але які є ключовими для того, щоб відчувати потяг до іншої людини. Так пояснює це психологиня Сара Расмі.

Вона зібрала всю інформацію та дослідження про те, що робить людину привабливою, щоб перевірити, чи справді любов сліпа. І її висновки вражають.

Окрім особистих якостей та фізичних параметрів, однією з найважливіших характеристик, які пояснюють, чому ви вважаєте людину привабливою, є близькість, яку ви з нею маєте.

Це щось логічне і важливе, але ми рідко беремо це до уваги. Близькість з людиною підвищує ймовірність того, що у вас виникне потяг до неї.

Існують фактори, які є ключовими для того, щоб відчувати потяг до іншої людини / Фото standret@freepik

Іншими словами, незалежно від вашого чи її типажу, в підсумку вас більше потягне до людини, з якою ви близькі. І це має сенс не тільки тому, що у вас більше шансів познайомитися з нею, а й тому, що нами керує інстинкт.

Що у підсумку? Чим більше людина схожа на вас, тим більше вас буде тягнути до неї, тобто приказка про те, що протилежності притягуються, не така вже й правдива. Насправді нас більше цікавлять ті, хто також проявляє інтерес до нас – навіть якщо на позір це не той, кого ви уявляли собі як партнера.

Враховуючи це, логічно було б пошук пари здійснювати так:

створити групу зі своїми близькими людьми,

вибрати тих, хто самотній і приваблює вас,

потім триматися ближче до тих, хто вважає вас привабливим,

і зрештою до тих, хто шукає щось серйозне.

Тож просто зараз озирніться навколо. Адже ваша споріднена душа може бути зовсім поруч, а ви й не здогадуєтесь про це.