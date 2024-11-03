Ця природна втома змушує нас проміняти бажання виходити в люди на пледи та теплі вечори під нові серії улюблених шоу. Але чому так відбувається і чи можна з цим щось зробити? 24 Канал із посиланням на GQ дає відповідь.
Дивіться також Ця звичка в душі є "дуже огидною", і ви самі в цьому винні: цікава думка дерматологині
Зимовий час і мелатонін
- Коли дні стають коротшими, вироблення мелатоніну (гормону, який регулює сон) збільшується, занурюючи нас у сонливість, якої важко уникнути.
- Коли світла стає менше, наш циркадний ритм (внутрішній годинник, який регулює цикл сну і неспання) дещо вибивається з колії.
Простіше кажучи, оскільки пізно вранці ще темно, а рано ввечері вже темно, наш організм може думати, що це час спати.
Моральний дух
- Втома часто йде пліч-о-пліч з відсутністю мотивації, а осінь – це саме той сезон, коли наш моральний дух може зазнати удару.
- Наш організм реагує на зменшення кількості світла загальним сповільненням, іноді навіть "осінньою хандрою".
Протистояти цьому покликані теплі напої та перерви на природі, щоб зануритися в осінні барви. Все це стимулює вироблення серотоніну – гормону щастя.
Наш організм реагує на зменшення кількості світла загальним сповільненням, але це можна "обійти" / Фото gpointstudio@freepik
Вітамін С, магній та гідратація
- Перехід до осені – це також ідеальний час для збільшення споживання вітаміну С (цитрусові, ківі) та магнію (банани, горіхи).
- Ці елементи допомагають боротися з фізичною та розумовою втомою.
І не можна забувати про гідратацію, оскільки навіть легке зневоднення може бути однією з основних причин постійного відчуття втоми, навіть якщо ви не докладаєте значних зусиль.
Режим виживання
- Щоб відчувати себе краще восени, адаптуйтеся до довкілля. Навіть якщо ваш інстинкт вимагає залишатися в теплі під ковдрою, змусьте себе до бодай невеликої фізичної активності.
- Байдуже, чи це проста прогулянка, чи приведення до ладу гардероба – будь-яка активність може стати справжнім зарядом енергії.
Що стосується сну, намагайтеся дотримуватися режиму дня і максимально використовувати денне світло. Навіть якщо це означає пити каву на терасі.