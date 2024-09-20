У прекрасному сюрпризі кінця літа, яким став серіал "Каос", Зевс у виконанні Джеффа Голдблюма опинився в центрі уваги разом із його годинником, пише GQ. Це позолочений Casio Vintage A159WGEA-1EF.

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Годинник Зевса у "Каосі" – це Casio Vintage за якихось 60 євро

З усіх годинників, що існують на світі, Зевс у "Каосі" без жодних сумнівів обирає саме цей (хоч його ціна й не перевищує 60 євро). Можливо, за надзвичайно практичний ремінець з нержавіючої сталі. Або за легкість, універсальність та водонепроникність. Чи, може, за практично безсмертну, як у богів, батарею.

Річ у тім, що ця модель, випущена Casio в 1990-х, без сумніву, є іконою, що не підвладна часу. В тому сенсі, що вона популярна у всіх сенсах цього поняття.

Цифровий годинник з нержавіючої сталі Casio A159WGEA-1EF / Фото Ditur

З усією відповідною іронією, Casio, про який йде мова, стає вибором Зевса у виконанні Голдблюма, вчергове підтверджуючи силу ретро-технологій. І, зрештою, це дозволило й нам знову відкрити для себе чарівність цього предмета. Тим більше що придбати його можна за порівняно невеликі гроші – до 60 євро.

"Влада може дати людині багато чого, але рідко хороший смак", – іронізує Прометей у серіалі, говорячи про батька богів і його годинник. Але в цьому випадку герой явно короткозорий – і, можливо, навіть заздрісний. Але ми йому пробачимо, адже його печінку щодня вічно викльовуватимуть орли.