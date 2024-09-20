В прекрасном сюрпризе конца лета, которым стал сериал "Каос", Зевс в исполнении Джеффа Голдблюма оказался в центре внимания вместе с его часами, пишет GQ. Это позолоченные Casio Vintage A159WGEA-1EF.

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Часы Зевса в "Каосе" – это Casio Vintage за каких-то 60 евро

Из всех часов, существующих на свете, Зевс в "Каосе" без всяких сомнений выбирает именно эти (хотя их цена и не превышает 60 евро). Возможно, за чрезвычайно практичный ремешок из нержавеющей стали. Или за легкость, универсальность и водонепроницаемость. Или, может, за практически бессмертную, как у богов, батарею.

Дело в том, что эта модель, выпущенная Casio в 1990-х, без сомнения, является иконой, не подвластной времени. В том смысле, что она популярна во всех смыслах этого понятия.

Цифровые часы из нержавеющей стали Casio A159WGEA-1EF / Фото Ditur

Со всей соответствующей иронией, Casio, о котором идет речь, становится выбором Зевса в исполнении Голдблюма, в очередной раз подтверждая силу ретро-технологий. И, в конце концов, это позволило и нам вновь открыть для себя очарование этого предмета. Тем более что приобрести его можно за сравнительно небольшие деньги – до 60 евро.

"Власть может дать человеку многое, но редко хороший вкус", – иронизирует Прометей в сериале, говоря об отце богов и его часах. Но в этом случае герой явно близорук – и, возможно, даже завистлив. Но мы ему простим, ведь его печень ежедневно вечно будут клевать орлы.