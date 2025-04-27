Бо річ у тім, що насправді це міф. А як усе працює, розповів у тіктоці bilianskyvlad, і 24 Канал перекаже його тези.

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Чому жир на животі не зникає, хоча в інших місяцях успіхи очевидні

Отже, жир не зникає з певної ділянки тіла вибірково. А факт такий, що організм спалює його рівномірно з усіх ділянок. Ну, майже рівномірно – жир на животі та боках справді зникає в останню чергу.

Чому так відбувається? Все через природну біохімію жирових клітин. Там є 2 типи рецепторів – альфа, які уповільнюють процес спалення жиру, та бета, що, навпаки, допомагають швидше його позбутися.

Так ось, у жирових відкладеннях на животі та боках переважають саме альфа-рецептори. Тому ці зони розстаються з жиром значно повільніше. А от руки, обличчя та ноги зазвичай худнуть першими, оскільки в них більше бета-рецепторів.

Чому жир на животі й боках згорає в останню чергу: дивіться відео bilianskyvlad

Що з цього випливає? Що не варто сподіватися лише на вправи на прес, маючи на меті зробити собі плоский живіт. Ефективним способом позбутися жиру буде застосувати до свого тіла комплекс заходів, серед яких – загальний дефіцит калорій через правильне харчування та фізична активність.

Тобто кардіотренування, силові вправи та збалансоване харчування допоможуть вашому організму використовувати жир як джерело енергії. А отже поступово зменшувати його кількість по всьому тілу.

Не існує чарівних вправ, які приберуть жир з конкретного місця. Тож якщо ви помітили, що живіт худне повільніше за інші частини тіла, це абсолютно нормально. Просто дайте собі більше часу та будьте послідовними й цілеспрямованими.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково зверніться до лікаря.