Потому что дело в том, что на самом деле это миф. А как все работает, рассказал в тиктоке bilianskyvlad, і 24 Канал перескажет его тезисы.

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Почему жир на животе не исчезает, хотя в других месяцах успехи очевидны

Итак, жир не исчезает с определенного участка тела выборочно. А факт такой, что организм сжигает его равномерно со всех участков. Ну, почти равномерно – жир на животе и боках действительно исчезает в последнюю очередь.

Почему так происходит? Все из-за естественной биохимии жировых клеток. Там есть 2 типа рецепторов – альфа, которые замедляют процесс сжигания жира, и бета, что, наоборот, помогают быстрее от него избавиться.

Так вот, в жировых отложениях на животе и боках преобладают именно альфа-рецепторы. Поэтому эти зоны расстаются с жиром значительно медленнее. А вот руки, лицо и ноги обычно худеют первыми, поскольку в них больше бета-рецепторов.

Почему жир на животе и боках сгорает в последнюю очередь: смотрите видео bilianskyvlad

Что из этого следует? Что не стоит надеяться только на упражнения на пресс, имея целью сделать себе плоский живот. Эффективным способом избавиться от жира будет применить к своему телу комплекс мероприятий, среди которых – общий дефицит калорий через правильное питание и физическая активность.

То есть кардиотренировки, силовые упражнения и сбалансированное питание помогут вашему организму использовать жир как источник энергии. А значит постепенно уменьшать его количество по всему телу.

Не существует волшебных упражнений, которые уберут жир с конкретного места. Поэтому если вы заметили, что живот худеет медленнее других частей тела, это абсолютно нормально. Просто дайте себе больше времени и будьте последовательными и целенаправленными.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.