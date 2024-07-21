Дедпул і Росомаха: хто з цих супергероїв має кращу колекцію машин у реальному житті

25 липня в кінотеатрах вийде фільм "Дедпул і Росомаха", інтегрований до кіновсесвіту Marvel. Сюжет будується на подорожі, яка перетворює героїв зі спершу ворогів на друзів.

І от цікаво, на яких автомобілях кожен з героїв, Раян Рейнольдс і Г'ю Джекман, їздить у реальному житті? Виявляється, обидва тримають у гаражі по 5 машин, причім Рейнольдс схильний до спортивних, а Джекман віддає перевагу мінівенам.

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Які автомобілі має Раян Рейнольдс

Cadillac Escalade. Дуже популярний на американському ринку розкішний позашляховик, оснащений бензиновим двигуном 6.2 V8. Ходова частина автомобіля є видатною, екстер'єр має ексклюзивні деталі, які підкреслюють характер автомобіля.

Дуже популярний на американському ринку розкішний позашляховик, оснащений бензиновим двигуном 6.2 V8. Ходова частина автомобіля є видатною, екстер'єр має ексклюзивні деталі, які підкреслюють характер автомобіля. Lamborghini Aventador Roadster. Спортивний та елегантний суперкар. Монокок із вуглецевого волокна є перлиною в короні цієї моделі, яка містить ексклюзивний технологічний пакет. Машина розроблена як ідеальне поєднання продуктивності та вишуканого стилю. Двигун Aventador – 6,5-літровий V12.

Спортивний та елегантний суперкар. Монокок із вуглецевого волокна є перлиною в короні цієї моделі, яка містить ексклюзивний технологічний пакет. Машина розроблена як ідеальне поєднання продуктивності та вишуканого стилю. Двигун Aventador – 6,5-літровий V12. Mercedes-Benz 190 SL. Цю модель виробляли з 1955 по 1963. Автомобіль має 1,9-літровий 4-циліндровий двигун SOHC. Це авто не лише втілювало ідею амбіційності, але й особливе бачення спорткара в гонитві за більш приємною та комфортною їздою. Цих авто зробили лише 25 881, 40% пішло на ринок США.

Цю модель виробляли з 1955 по 1963. Автомобіль має 1,9-літровий 4-циліндровий двигун SOHC. Це авто не лише втілювало ідею амбіційності, але й особливе бачення спорткара в гонитві за більш приємною та комфортною їздою. Цих авто зробили лише 25 881, 40% пішло на ринок США. Tesla Model S. Електричний седан компанії Ілона Маска, який роблять з 2012. Він пропонує деталі, характерні для спортивних моделей, та більш традиційну задню частину задля міцності. Інтер'єр у фірмовому мінімалістичному стилі виробника – завдяки централізації функцій на сенсорному екрані.

Електричний седан компанії Ілона Маска, який роблять з 2012. Він пропонує деталі, характерні для спортивних моделей, та більш традиційну задню частину задля міцності. Інтер'єр у фірмовому мінімалістичному стилі виробника – завдяки централізації функцій на сенсорному екрані. Toyota Prius. Це найбільш продаваний гібридний автомобіль, що працює на бензині та електриці. Він дуже популярний серед голлівудських знаменитостей. Його дизайн ризикований і індивідуальний, спрямований на досягнення найкращої аеродинаміки. Двигун 4-циліндровий на 1,8 літра. Авто розганяється від 0 до 100 за 10,6 секунди.

Такі машини є в Раяна Рейнольдса: дивіться фото виробників

Які машини тримає в гаражі Г'ю Джекман

Audi Q7. Повнорозмірний розкішний позашляховик, що пропонує поєднання вишуканого стилю, внутрішнього простору, передових технологій та потужних характеристик. Імпозантний дизайн вирізняється витонченістю та динамічністю на дорозі. Двигун 3,0-літровий V6 з ефективною гібридною технологією Mild, яка зменшує витрату пального. Машина може вмістити 7 пасажирів.

Повнорозмірний розкішний позашляховик, що пропонує поєднання вишуканого стилю, внутрішнього простору, передових технологій та потужних характеристик. Імпозантний дизайн вирізняється витонченістю та динамічністю на дорозі. Двигун 3,0-літровий V6 з ефективною гібридною технологією Mild, яка зменшує витрату пального. Машина може вмістити 7 пасажирів. Audi R8. Суперспорткар із двигуном з гоночним характером. Безкомпромісний дизайн, що втілює ідеальне поєднання характеру, конкурентоспроможності та ексклюзивності. Двомісний, і прискорюється з 0 до 100 за 3 секунди. Двигун 5,2-літровий V10 з природним всмоктуванням. Авто пропонує всі останні досягнення в області технологій і силових установок.

Суперспорткар із двигуном з гоночним характером. Безкомпромісний дизайн, що втілює ідеальне поєднання характеру, конкурентоспроможності та ексклюзивності. Двомісний, і прискорюється з 0 до 100 за 3 секунди. Двигун 5,2-літровий V10 з природним всмоктуванням. Авто пропонує всі останні досягнення в області технологій і силових установок. Mercedes AMG G63. Високопродуктивний розкішний позашляховик, який поєднує в собі культовий міцний дизайн G-класу з потужністю і витонченістю лінійки AMG. Інтер'єр поєднує в собі розкіш, передові технології та спортивні деталі. Авто оснащене 4,0-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, розганяється з місця до 100 за 4,5 секунди.

Високопродуктивний розкішний позашляховик, який поєднує в собі культовий міцний дизайн G-класу з потужністю і витонченістю лінійки AMG. Інтер'єр поєднує в собі розкіш, передові технології та спортивні деталі. Авто оснащене 4,0-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, розганяється з місця до 100 за 4,5 секунди. Porsche 911 Carrera. Високопродуктивний спортивний автомобіль, відомий своєю підвищеною потужністю. Поєднує культовий дизайн, передові технології та виняткові експлуатаційні характеристики. Усередині салону – розкішна та спортивна атмосфера. Двигун машина має 3,0-літровий 6-циліндровий.

Високопродуктивний спортивний автомобіль, відомий своєю підвищеною потужністю. Поєднує культовий дизайн, передові технології та виняткові експлуатаційні характеристики. Усередині салону – розкішна та спортивна атмосфера. Двигун машина має 3,0-літровий 6-циліндровий. Land Rover Range Rover. Імпозантний і виразний позашляховик з плавними лініями та міцною посадкою, що підкреслює його здатність з легкістю долати пересічену місцевість. Створений для того, щоб забезпечити виняткові характеристики на дорогах та бездоріжжі. Оснащений сучасними системами повного приводу, регульованою пневматичною підвіскою та широким спектром функцій безпеки й допомоги водієві для впевненого кермування.

Такі машини є в Г'ю Джексона: дивіться фото виробників