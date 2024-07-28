"Дедпул і Росомаха" б'ють рекорди: Г'ю Джекмак показав, як качав біцепси для фільму

Г'ю Джекман з'являється у кіновсесвіті Marvel, після того, як з 2000 року грав одного з найбільш культових персонажів Людей Ікс, то з'являючись, то зникаючи. І це просто щось!

Він зіграв разом з Раяном Рейнольдсом у третьому фільмі про Дедпула, який отримав назву "Дедпул і Росомаха", і, попри те, що Джекман на 25 років старший, ніж був, коли вперше отримав роль мутанта Логана, він знову занурюється в тіло супергероя.

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Як Джекман качав біцепси для фільму

Минуло п'ять років, і я ніколи не думав, що повернуся, і я дуже, дуже схвильований цим, – сказав Джекман у 2022 році, коли вперше було оголошено, що він повернеться до цієї ролі. – Це буде найкращий час мого життя... Можу сказати, що я знову почав ходити в спортзал і багато їсти.

Джекман додав, що він гратиме дещо іншого Росомаху, ніж ми бачили в попередніх фільмах, сказавши: "Він, безумовно, зліший, трохи сварливий, і він збирається зробити багато вільних пострілів по Раяну Рейнольдсу. Фізично, тобто". Власне, таким ми не очікували його бачити, і це прекрасно. Персонаж розкрився ще краще, демонструючи всю палітру емоцій.

Австралійський актор поділився багатьма подробицями своєї підготовки до фільму за півтора року, використовуючи хештег #BecomingWolverineAgain, щоб задокументувати свій прогрес, і неодноразово тролив свого колегу по фільму Раяна Рейнольдса, з яким він брав участь у "гонці озброєнь", щоб побачити, хто зможе досягти кращої фізичної форми.

У своєму одному з постів в інстаграмі, який є спогадом про одне з тренувань Росомахи минулого літа, Джекман кричить своєму тренеру Бет Льюїс за те, що вона завжди була поруч з ним під час фізично виснажливих тренувань.

У кліпі можна побачити, як Джекман качає біцепси за допомогою скручувань штанги, підбадьорюваний Льюїс та її "надійним помічником", французьким бульдогом Енді, який з'являється в кінці відео.

Як Джекман качає біцепси для фільму: дивіться відео

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