"Дэдпул и Росомаха" бьют рекорды: Хью Джекмак показал, как качал бицепсы для фильма

Хью Джекман появляется в киновселенной Marvel, после того, как с 2000 года играл одного из самых культовых персонажей Людей Икс, то появляясь, то исчезая. И это просто нечто!

Он сыграл вместе с Райаном Рейнольдсом в третьем фильме о Дэдпуле, который получил название "Дэдпул и Росомаха", и, несмотря на то, что Джекман на 25 лет старше, чем был, когда впервые получил роль мутанта Логана, он снова погружается в тело супергероя.

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Как Джекман качал бицепсы для фильма

Прошло пять лет, и я никогда не думал, что вернусь, и я очень, очень взволнован этим, – сказал Джекман в 2022 году, когда впервые было объявлено, что он вернется к этой роли. – Это будет лучшее время моей жизни... Могу сказать, что я снова начал ходить в спортзал и много есть.

Джекман добавил, что он будет играть несколько другого Росомаху, чем мы видели в предыдущих фильмах, сказав: "Он, определенно, более злой, немного сварливый, и он собирается сделать много свободных выстрелов по Райану Рейнольдсу. Физически, то есть". Собственно, таким мы не ожидали его видеть, и это прекрасно. Персонаж раскрылся еще лучше, демонстрируя всю палитру эмоций.

Австралийский актер поделился многими подробностями своей подготовки к фильму за полтора года, используя хэштег #BecomingWolverineAgain, чтобы задокументировать свой прогресс, и неоднократно троллил своего коллегу по фильму Райана Рейнольдса, с которым он участвовал в "гонке вооружений", чтобы увидеть, кто сможет достичь лучшей физической формы.

В своем одном из постов в инстаграме, который является воспоминанием об одной из тренировок Росомахи прошлым летом, Джекман кричит своему тренеру Бет Льюис за то, что она всегда была рядом с ним во время физически изнурительных тренировок.

В клипе можно увидеть, как Джекман качает бицепсы с помощью скручиваний штанги, подбадриваемый Льюис и ее "надежным помощником", французским бульдогом Энди, который появляется в конце видео.

Как Джекман качает бицепсы для фильма: смотрите видео

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Если вы не видели фильм "Дэдпул и Росомаха", то призываем вас сделать это немедленно. Гарантируем, вам точно придется по душе эта лента!