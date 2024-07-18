Переселившись у свій Fiat 500, пан Бобер паркується на бічних дорогах та автостоянках, тож платить цілий 0 за оренду житла. А раніше 10 років жив у Нортгемптоні, сплачуючи 550 фунтів стерлінгів на місяць за оренду будинку.

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Цей чоловік не платить за оренду житла, бо оселився у своєму авто

Мацей Бобер працював на різних роботах, але зрештою вирішив, що хоче змін. Він наважився на них, коли у 2017 році втратив батька і намагався втримати стосунки.

Зараз він живе в Корнуоллі та працює водієм доставки UberEats, заробляючи 300 – 400 фунтів стерлінгів на тиждень. Цього достатньо, щоб "оплачувати потреби".

Чоловік запевняє, що його життя "значно покращилося". Він зберігає всі свої речі в багажнику автомобіля, а його витрати в основному – це автострахування, їжа (на винос або власні бутерброди) й абонемент в спортзал (щоб користуватися душем).



Жити в машині – це не тільки економія, а передовсім – свобода / Фото Daniel Dayment, SWNS

Життя в машині дає мені відчуття свободи, а для мене свобода – це найважливіше,

– ділиться він.

Він покинув свій будинок у Нортгемптоні, оскільки йому не подобалася "сірість". Бобер стверджує, що його семеро сусідів були галасливими, а район не був безпечним.

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Спочатку він поставив намет, жив у різних кемпінгах протягом 6 місяців, але зрештою обрав Fiat 500 – що не тільки дешевший, але й просторіший.

Я вирішив, що проводжу стільки часу в машині, що не буде жодної різниці, якщо я буду в ній і спати. У всьому є свої плюси й мінуси, але мій досвід був переважно позитивним,

– каже чоловік.

Пан Бобер часто подорожує і знайомиться з "багатьма чудовими людьми". І вважає себе цілком щасливою людиною.