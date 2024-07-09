Пишний бюст руками не сховати: Демі Роуз знялась у гарячій фотосесії на Ібіці

Демі Роуз зробила цей спекотний день ще спекотнішим. Вона знялась у фотосесії топлес, прикриваючи свій пишний бюст руками.

29-річна модель не залишила місця для уяви, коли захопила своїх 19,5 мільйона підписників зухвалими знімками. Їх вона зробила, позуючи в печері на пляжі на Ібіці.

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Демі Роуз показала пишний бюст

Інфлюенсерка виглядала неймовірно, хизуючись своїми вражаючими вигинами та зберігаючи скромність, одягнувши лише спідницю яскраво-помаранчевого кольору, прикрашену дорогоцінними каменями.

Демі Роуз прикрила голі груди руками / Фото з інстаграму Роуз

На іншому знімку красуня продемонструвала пишний бюст у відвертому мереживному боді, прикрашеному квітковою вишивкою.

Демі поєднала цей відвертий ансамбль з відвертою пляжною спідницею, в'язаною гачком, щоб продемонструвати свої привабливі форми.

Демі Роуз хизується пишними формами / Фото з інстаграму Роуз

Відправляючи шанувальників у шалений захват, вона підписала пікантні знімки: "Знайшла милу печеру, і тепер вона моя".

Раніше модель розповіла, що, попри фігуру, про яку більшість може тільки мріяти, вона все ще бореться з невпевненістю в собі після того, як в підлітковому віці піддавалася безперервним знущанням.

В інтерв'ю для MailOnline у 2020 році вона пояснила: "Я ніколи не знаходила свого місця в школі, люди були досить неприємними, і я думаю, що я просто була іншою, людям хотілося знущатися наді мною, і відтоді, як я пішла звідти, я розквітла".

Тепер я просто блокую будь-які негативні коментарі, я не можу бачити нічого, чого не хочу бачити, тому що не хочу, щоб це вплинуло на мою власну думку про себе. Мені довелося виростити дуже товсту шкіру.

Вона зауважила, що їй комфортно в її шкірі. Але вона ніколи не буде на 100 відсотків щасливою. Разом з цим вона тренується п'ять – шість разів на тиждень для її загального здоров'я і добробуту.

"Я тренуюся, щоб почуватися добре, і правильно харчуюся. Я уникаю якомога більше вуглеводів, не їм молочних продуктів, не їм м'яса, не вживаю рафінованого цукру. Мені подобається світитися зсередини", – додала вона.

Демі зустрічалася з багатьма відомими чоловіками, зокрема з 34-річним американським репером Тайгою.

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Раніше її також пов'язували з діджеєм Томом Занетті, 35 років, у 2017 році після того, як пару сфотографували разом на яхті біля іспанського острова Форментера.