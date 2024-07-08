Так, під час восьмого етапу Діамантової ліги Ярослава Магучіх вразила усіх. Їй вдалося стрибнути на висоту 2,10 метра, встановивши при цьому новий світовий рекорд зі стрибків у висоту серед жінок. У рубриці #Дівчина_дня Gentelman 24 розповість трохи про неї та поділиться її спокусливими світлинами!
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Магучіх побила рекорд, який тримався 37 років
Коротко про Ярославу Магучіх:
Ярослава Магучіх 7 липня зробила фантастичний подарунок усім прихильникам стрибків у висоту. Вона взяла висоту 2,10 метра та встановила завдяки цьому світовий рекорд.
Як Ярослава Магучіх встановила рекорд: дивіться відео
Що ж стосується світового рекорду, то він упродовж 37 років не оновлювався. І лиш цього дня наша спортсменка поставила надзвичайно високу планку. І це ще одна причина для гордості за нашу красуню!
Якими фото ділиться Ярослава Магучіх
Спортсменка Ярослава Магучіх веде досить скромний інстаграм. Побачити її у якихось відвертих образах – зась. Водночас вона вкрай рідко, але все ж викладає кадри з відпочинку та інші світлини з фотосесій, змагань тощо. На деяких з них можна побачити, що Ярослава у прекрасній фізичній формі, яка вражає та надихає!
Магучіх хизується сталевим пресом та довжелезними ногами / Фото з інстаграму Магучіх
Магучіх у стильному образі показала, як відпочиває: дивіться відео
Потужне фото Магучіх для рекламного кампейну / Фото з інстаграму Магучіх
Магучіх у стильному аутлуку демонструє довгі ноги / Фото з інстаграму Магучіх
Магучіх у купальнику під час відпочинку / Фото з інстаграму Магучіх
Магучіх хизується розкішною фігурою у купальнику / Фото з інстаграму Магучіх
Варте уваги Гаряча фанатка збірної Хорватії потішила своїх фанатів відвертими кадрами з відпочинку
Ярослава Магучіх надзвичайно крута українська спортсменка. Ми пишаємось нею і дуже тішимось, що вона у нас є!