Так, під час восьмого етапу Діамантової ліги Ярослава Магучіх вразила усіх. Їй вдалося стрибнути на висоту 2,10 метра, встановивши при цьому новий світовий рекорд зі стрибків у висоту серед жінок. У рубриці #Дівчина_дня Gentelman 24 розповість трохи про неї та поділиться її спокусливими світлинами!

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Магучіх побила рекорд, який тримався 37 років

Коротко про Ярославу Магучіх:

День народження: 19 вересня 2001 року.

19 вересня 2001 року. Зріст: 180 сантиметрів.

180 сантиметрів. Вага: 55 кілограмів.

55 кілограмів. Знак Зодіаку: Діва.

Діва. Кількість підписників в інстаграмі: 195 тисяч.

Ярослава Магучіх 7 липня зробила фантастичний подарунок усім прихильникам стрибків у висоту. Вона взяла висоту 2,10 метра та встановила завдяки цьому світовий рекорд.

Як Ярослава Магучіх встановила рекорд: дивіться відео

Це цікаво! Цього дня Ярослава Магучіх побила відразу два рекорди. Мовиться як про світовий, так і про власний.

Що ж стосується світового рекорду, то він упродовж 37 років не оновлювався. І лиш цього дня наша спортсменка поставила надзвичайно високу планку. І це ще одна причина для гордості за нашу красуню!

Якими фото ділиться Ярослава Магучіх

Спортсменка Ярослава Магучіх веде досить скромний інстаграм. Побачити її у якихось відвертих образах – зась. Водночас вона вкрай рідко, але все ж викладає кадри з відпочинку та інші світлини з фотосесій, змагань тощо. На деяких з них можна побачити, що Ярослава у прекрасній фізичній формі, яка вражає та надихає!

Магучіх хизується сталевим пресом та довжелезними ногами / Фото з інстаграму Магучіх

Магучіх у стильному образі показала, як відпочиває: дивіться відео

Потужне фото Магучіх для рекламного кампейну / Фото з інстаграму Магучіх

Магучіх у стильному аутлуку демонструє довгі ноги / Фото з інстаграму Магучіх

Магучіх у купальнику під час відпочинку / Фото з інстаграму Магучіх

Магучіх хизується розкішною фігурою у купальнику / Фото з інстаграму Магучіх

Варте уваги Гаряча фанатка збірної Хорватії потішила своїх фанатів відвертими кадрами з відпочинку

Ярослава Магучіх надзвичайно крута українська спортсменка. Ми пишаємось нею і дуже тішимось, що вона у нас є!