29-летняя модель не оставила места для воображения, когда восхитила своих 19,5 миллиона подписчиков дерзкими снимками. Их она сделала, позируя в пещере на пляже на Ибице.

Это интересно Ярослава Магучих: какими фото делится спортсменка, которая установила мировой рекорд

Деми Роуз показала пышный бюст

Инфлюенсерка выглядела невероятно, щеголяя своими впечатляющими изгибами и сохраняя скромность, надев лишь юбку ярко-оранжевого цвета, украшенную драгоценными камнями.

Деми Роуз прикрыла голую грудь руками / Фото из инстаграма Роуз

На другом снимке красавица продемонстрировала пышный бюст в откровенном кружевном боди, украшенном цветочной вышивкой.

Деми соединила этот откровенный ансамбль с откровенной пляжной юбкой, вязаной крючком, чтобы продемонстрировать свои привлекательные формы.

Деми Роуз щеголяет пышными формами / Фото из инстаграма Роуз

Отправляя поклонников в безумный восторг, она подписала пикантные снимки: "Нашла милую пещеру, и теперь она моя".

Ранее модель рассказала, что, несмотря на фигуру, о которой большинство может только мечтать, она все еще борется с неуверенностью в себе после того, как в подростковом возрасте подвергалась непрерывным издевательствам.

В интервью для MailOnline в 2020 году она объяснила: "Я никогда не находила своего места в школе, люди были довольно неприятными, и я думаю, что я просто была другой, людям хотелось издеваться надо мной, и с тех пор, как я ушла оттуда, я расцвела".

Теперь я просто блокирую любые негативные комментарии, я не могу видеть ничего, чего не хочу видеть, потому что не хочу, чтобы это повлияло на мое собственное мнение о себе. Мне пришлось вырастить очень толстую кожу.

Она заметила, что ей комфортно в ее коже. Но она никогда не будет на 100 процентов счастливой. Вместе с этим она тренируется пять – шесть раз в неделю для ее общего здоровья и благополучия.

"Я тренируюсь, чтобы чувствовать себя хорошо, и правильно питаюсь. Я избегаю как можно больше углеводов, не ем молочных продуктов, не ем мяса, не употребляю рафинированного сахара. Мне нравится светиться изнутри", – добавила она.

Деми встречалась со многими известными мужчинами, в частности с 34-летним американским рэпером Тайгой.

Стоит внимания Умышленно не завязала топ: Люсия Яворчекова сводит с ума горячими фото

Ранее ее также связывали с диджеем Томом Занетти, 35 лет, в 2017 году после того, как пару сфотографировали вместе на яхте возле испанского острова Форментера.