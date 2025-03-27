Засновники свята пропонують у цей день людям випити чарку віскі за любов до цього напою. Але можна вдатися і до коктейлю – саме про них сьогодні згадаємо на 24 Каналі завдяки порталу Whisky.
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Ось коктейлі з віскі, які вам обов'язково варто спробувати, якщо ви любите цей алкоголь
Появу коктейлів можна приписати до XVIII століття, коли з'явилися перші змішані напої, часто з додаванням цукру для пом'якшення сирих спиртів. Однак популярності ці напої набули в ХІХ столітті.
У 1920-х сухий закон у США стимулював інновації в мистецтві коктейлів – було створено багато рецептів, які маскували смак алкоголю. А після Другої світової стався сплеск формування культових і вишуканих коктейлів.
Сьогодні вони популярні по всьому світу. Причім коктейлі на основі віскі, які пройшли випробування часом, є першопрохідцями категорії з особливою елегантністю. І ось що це за напої.
У Міжнародний день віскі згадаймо про культові коктейлі на його основі / Колаж 24 Каналу фото freepik
Old Fashioned – його вважають одним з найстаріших відомих коктейлів з віскі. Перше задокументоване вживання слова "коктейль" у 1806 році описувало напій, який якраз дуже нагадував сучасний Old Fashioned. Інгредієнти:
- 1 кубик цукру.
- Кілька крапель біттера, бажано Ангостури.
- Крапля води.
- 60 мілілітрів бурбона.
- Апельсинова цедра і вишня для прикраси.
Manhattan – класика, кажуть, винайдена у престижному Манхеттенському клубі в Нью-Йорку під час прийому під егідою мами Вінстона Черчилля у 1870-х. Інші джерела стверджують, що коктейль розробив бармен Блек у барі на Бродвеї. Інгредієнти:
- 50 мілілітрів житнього віскі.
- 20 мілілітрів солодкого вермуту.
- 1 крапля гіркого вермуту.
- 1 вишня для прикраси.
Whisky Sour – належить до сімейства "кислих" коктейлів, яке бере свій початок з середини ХІХ століття. Поєднує солодкість цукру з терпкістю лимона, створюючи ідеальний баланс. Інгредієнти:
- 45 мілілітрів бурбона.
- 30 мілілітрів свіжовичавленого лимонного соку.
- 15 мілілітрів простого сиропу.
- 1 яєчний білок за бажанням.
- 1 вишня для прикраси.
Sazerac – один із найстаріших відомих коктейлів, з'явився в Новому Орлеані в середині ХІХ століття. Спочатку його готували з коньяком (і назвали якраз на честь коньяку Sazerac-de-Forge et Fils), але з часом основним став віскі. Інгредієнти:
- 60 мілілітрів житнього віскі.
- Абсент.
- 1 чайна ложка простого сиропу.
- 3 краплі біттера Пейшо.
- Лимонна цедра для прикраси.
Penicillin – це сучасний коктейль, створений барменом Семом Россом у 2005 в Нью-Йорку. Він швидко став популярним завдяки інноваційному поєднанню смаків – це солодкість меду, терпкість лимона та імбир, доповнений ноткою віскі. Інгредієнти:
- 60 мілілітрів віскі.
- 30 мілілітрів свіжовичавленого лимонного соку.
- 15 мілілітрів медово-імбирного сиропу.
- 10 мілілітрів шотландського віскі.
- 1 шматочок свіжого або зацукрованого імбиру.
Якщо ви любите віскі, то навряд чи можете собі дозволити не спробувати ці коктейлі / Колаж 24 Каналу фото freepik
Highball – простий, але неймовірно популярний коктейль. Концепція існує з ХІХ століття, але в 1950-х роках японський хайбол почав набувати сучасної форми, підкреслюючи легкість і витонченість віскі. Інгредієнти:
- 50 мілілітрів віскі.
- Газована вода, тонік.
- Скибочка лимона для прикраси.
Blood and Sand – названий на честь фільму 1922 року "Кров і пісок" із Рудольфом Валентино в головній ролі. Це один з небагатьох класичних коктейлів з віскі, до складу якого входить фруктовий сік. Інгредієнти:
- 20 мілілітрів віскі.
- 20 мілілітрів солодкого вермуту.
- 20 мілілітрів свіжовичавленого апельсинового соку.
- 20 мілілітрів вишневого лікеру.
- 1 часточка апельсина або вишня для прикраси.
Godfather – простий, але потужний коктейль, який, кажуть, був улюбленим напоєм актора Марлона Брандо. Поєднуючи віскі з солодкістю амарето, цей коктейль 1970-х став класикою через свою простоту та насичений смак. Інгредієнти:
- 50 мілілітрів шотландського віскі.
- 25 мілілітрів амарето.
- Апельсиновий твіст за бажанням для прикраси.
Hot Toddy – це зігрівальний коктейль, ідеальний для холодних вечорів. Походження приписують Шотландії, де його використовували як засіб від застуди та вогкості. Інгредієнти:
- 50 мілілітрів односолодового віскі.
- 1 столова ложка меду.
- 1 чайна ложка лимонного соку.
- Гаряча вода.
- 1 скибочка лимона для прикраси.
- Паличка кориці або гвоздика для прикраси.
Irish Coffee – цей коктейль винайшов у 1940-х Джо Шерідан, бармен в аеропорту Фойнс, невеликого портового містечка в Ірландії. Він мав на меті зігріти пасажирів після трансатлантичного перельоту. Інгредієнти:
- 45 мілілітрів односолодового віскі.
- 2 чайні ложки коричневого цукру.
- Гаряча чорна кава.
- Густі не збиті вершки для прикраси.