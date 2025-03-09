Бо його п'янкість за змішування з водою або іншими додатками може бути досить оманливою. Докладно про вміст алкоголю у віскі розповідає 24 Канал завдяки DearWhisky.

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Чому віскі має високий вміст алкоголю

Передовсім слід розуміти, що таке вміст алкоголю. Тут все просто: це відсоток алкоголю, який міститься в напої. Тобто скільки мілілітрів алкоголю серед 100 мілілітрів напою. Коли виробник вказує вміст алкоголю, то ставить символ % або символ градуса, це одне і те саме.

Тепер погляньмо, чому віскі має високий вміст алкоголю. Це через метод ферментації, адже алкоголь у напоях – це етиловий спирт, видобутий у спосіб бродіння. Також його можна збільшити – наприклад, цукруванням сировини (зерна або фруктів) або дистиляцією завареного напою.

Дистиляція відокремлює леткі компоненти від рідини через нагрівання до утворення пари, яку потім охолоджують і знову перетворюють на рідину. Простіше кажучи, коли ви нагріваєте напій з низьким вмістом алкоголю, щоб випарувати спирт (він випаровується раніше, ніж вода), а потім конденсуєте і збираєте його, то отримуєте дистильований спирт. Тобто рідину, в якій частка спирту вища, ніж у вихідному напої.

П'янкість віскі за змішування з водою або іншими додатками може бути досить оманливою / Фото ipopba@vecteezyfreepik

Скільки алкоголю у віскі

Дистильовані спиртні напої зазвичай мають високий вміст алкоголю і здебільшого коливаються в межах 40%. А віскі навіть має міцність вищу за цей показник та може досягати 60%. Це, наприклад, якщо процес дистиляції проводили не один раз.

Приклад бренду віскі з високою міцністю – це бурбон Booker's, він має приблизно 63% алкоголю, а відбирають його вручну з бочок після 6 – 8 років витримки, а потім ще витримують у чанах. Також примітне віскі Branton, де вміст алкоголю сягає 68%

Зверніть увагу і на калорії. Алкоголь містить близько 7 калорій на грам, тобто оскільки віскі містить багато алкоголю, він є дуже калорійним. Ковток у 25 мілілітрів може мати близько 60 калорій. А якщо ви змішуєте його з солодкими напоями, то можете випити набагато більше калорій, ніж уявляєте.

Часто кажуть, щоб по-справжньому оцінити характер віскі, його слід пити чистим або з льодом. Але слід розуміти, що воно може спричинити швидкий стрибок рівня алкоголю в крові. Щоб відрегулювати цей процес, додавайте до віскі воду або тонік, так ви матимете більш приємний напій. Співвідношення води та віскі можете пробувати різні – поки не знайдете ту суміш, яка вам найбільше смакуватиме.