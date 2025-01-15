Що ж, він теж може творити чудеса. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Які переваги вам може дати післяобідній сон

Є 3 вагомі причини, чому сон удень має сенс. По-перше, деякі люди від природи потребують більше сну, це просто біологія. По-друге, якщо ваш нічний відпочинок щось порушило, денний сон може допомогти вам відновитися. І третє – для тих, хто встає разом із сонцем, денний сон є чудовим способом надолужити.

Згідно зі звітом Медичного інституту Джона Гопкінса, сон у першій половині дня (коли циркадний ритм падає) – це ідеальний спосіб добрати сну, не порушуючи баланс між сном і неспанням. Гарвардське медичне видавництво теж підтримує післяобідній сон. Короткий сон може підняти настрій, зняти втому та загострити увагу.

На багатьох робочих місцях сон все ще не схвалюють через стереотипні уявлення, ніби це дорівнює лінощам або знижує продуктивність. Але дослідження показують протилежне – своєчасний сон підвищує когнітивні здібності, особливо за виконання розумових завдань.

Але от довший сон удень може здатися спокусливим, та має недоліки. Це жахлива сонливість протягом решти дня і нічне безсоння. Багато досліджень також пов'язують марафонський сон з підвищеним ризиком діабету, серцевих захворювань і депресії.

Сон після обіду – яким він має бути, щоб принести користь? / Фото freepik

Гірше того, це замкнене коло – ви дрімаєте, щоб компенсувати поганий сон, але цей сон змушує вас крутитися в ліжку пізніше. Отже, не відмовляйтеся, але обмежуйте денний сон – і ваше тіло буде вам вдячне.

Коли й скільки найкраще спати вдень? Оптимальний час для сну для дорослих припадає на проміжок між 13:00 та 16:00. А щоб здобути максимальну користь, намагайтеся спати від 20 до 40 хвилин – достатньо, щоб зарядитися енергією, і не забагато, щоб не відчувати сонливості.

Harvard Health Publishing радить це щодо денного сну, щоб висипатися як професіонал:

Виберіть правильний час. Щоб це була рання година, денна, але не вечірня.

Щоб це була рання година, денна, але не вечірня. Спіть недовго. В ідеалі близько 20 – 40 хвилин, і використовуйте будильник, щоб не проспати.

В ідеалі близько 20 – 40 хвилин, і використовуйте будильник, щоб не проспати. Створіть спокійне середовище. Для якісного сну знайдіть тихе, комфортне місце, де ви зможете розслабитися.

Для якісного сну знайдіть тихе, комфортне місце, де ви зможете розслабитися. Зрозумійте, чому ви це робите. Якщо денна сонливість є регулярним явищем для вас, перегляньте свої звички сну.

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