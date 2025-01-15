Что ж, он тоже может творить чудеса. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.
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Какие преимущества вам может дать послеобеденный сон
Есть 3 веские причины, почему сон днем имеет смысл. Во-первых, некоторые люди от природы нуждаются в большем количестве сна, это просто биология. Во-вторых, если ваш ночной отдых что-то нарушило, дневной сон может помочь вам восстановиться. И третье – для тех, кто встает вместе с солнцем, дневной сон является отличным способом наверстать.
Согласно отчету Медицинского института Джона Хопкинса, сон в первой половине дня (когда циркадный ритм падает) – это идеальный способ добрать сна, не нарушая баланс между сном и бодрствованием. Гарвардское медицинское издательство тоже поддерживает послеобеденный сон. Короткий сон может поднять настроение, снять усталость и обострить внимание.
На многих рабочих местах сон все еще не одобряют из-за стереотипных представлений, будто это равно лени или снижает производительность. Но исследования показывают обратное – своевременный сон повышает когнитивные способности, особенно при выполнении умственных задач.
А вот длинный сон днем может показаться соблазнительным, но имеет недостатки. Это ужасная сонливость в течение остальной части дня и ночная бессонница. Многие исследования также связывают марафонский сон с повышенным риском диабета, сердечных заболеваний и депрессии.
Сон после обеда – каким он должен быть, чтобы принести пользу? / Фото freepik
Хуже того, это замкнутый круг – вы дремлете, чтобы компенсировать плохой сон, но этот сон заставляет вас крутиться в постели позже. Итак, не отказывайтесь, но ограничивайте дневной сон – и ваше тело будет вам благодарно.
Harvard Health Publishing советует это относительно дневного сна, чтобы высыпаться как профессионал:
- Выберите правильное время. Чтобы это был ранний час, дневной, но не вечерний.
- Спите недолго. В идеале около 20 – 40 минут, и используйте будильник, чтобы не проспать.
- Создайте спокойную среду. Для качественного сна найдите тихое, комфортное место, где вы сможете расслабиться.
- Поймите, почему вы это делаете. Если дневная сонливость – регулярное явление для вас, пересмотрите свои привычки сна.