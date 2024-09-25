49-річний колишній футболіст розповів, що нещодавно зробив нове графічне татуювання, пише People. Звісно, в одного зі своїх улюблених майстрів – Certified Letter Boy з Лондона.

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Бекхем поділився знімками нового татуювання в історії в інстаграмі – воно на боці ноги нижче коліна. Це дві руки, притиснуті одна до одної в молитовному жесті.

Зображення показує крупним планом татуювання, там видно кілька деталей – лінії кісточок і долонь, нігті й деталізацію тіней. Це татуювання ще на крок наблизило Девіда Бекхема до 100 малюнків на тілі.



Девід Бекхем показав своє нове тату / Скриншот історії з інстаграму зірки

На тілі Бекхема вже майже сотня татуювань / Фото з інстаграму зірки

Режисер Фішер Стівенс раніше поділився в документальному серіалі Netflix "Бекхем", що британський спортсмен вже близький до цієї цифри. Тільки Девід тоді казав, що малюнків 88.

Однак, за словами Стівенса, під час зйомок фільму виявили, що Бекхем має щонайменше "ще 6" татуювань, які він не врахував у своїй названій кількості.

Цікаво, що коли режисер запитав у зірки, чому у нього так багато татуювань, Бекхем відповів так: "Вони мені просто подобаються".