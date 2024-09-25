49-летний бывший футболист рассказал, что недавно сделал новую графическую татуировку, пишет People. Конечно, у одного из своих любимых мастеров – Certified Letter Boy из Лондона.

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Дэвид Бекхэм добавил новые чернила в свою постоянно растущую коллекцию

Бекхэм поделился снимками новой татуировки в истории в инстаграме – она на боку ноги ниже колена. Это две руки, прижатые друг к другу в молитвенном жесте.

Изображение показывает крупным планом татуировку, там видно несколько деталей – линии косточек и ладоней, ногти и детализацию теней. Эта татуировка еще на шаг приблизила Дэвида Бекхэма к 100 рисункам на теле.



Дэвид Бекхэм показал свое новое тату / Скриншот истории из инстаграма звезды

На теле Бекхэма уже почти сотня татуировок / Фото из инстаграма звезды

Режиссер Фишер Стивенс ранее поделился в документальном сериале Netflix "Бекхэм", что британский спортсмен уже близок к этой цифре. Только Дэвид тогда говорил, что рисунков 88.

Однако, по словам Стивенса, во время съемок фильма обнаружили, что Бекхэм имеет по меньшей мере "еще 6" татуировок, которые он не учел в своем названом количестве.

Интересно, что когда режиссер спросил у звезды, почему у него так много татуировок, Бекхэм ответил так: "Они мне просто нравятся".