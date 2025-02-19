Легендарний бренд Vans: які кросівки носить Девід Бекхем і скільки вони коштують

Девід Бекхем – знаний поціновувач кросівок, адже колись зірковий футболіст носив їх чимало "на роботу". Але вони також були модними елементами, якими чоловік доповняв свої образи.

Це він робить і сьогодні, і стилем Бекхема захоплюється багато людей. У нього є кілька базових улюблених речей, які доступні й недорогі. Один з яскравих прикладів – легендарні кросівки Vans, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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У Бекхема є кросівки, водночас доступні й дуже легко поєднувані з різними стилями

Ці кросівки Девід Бекхем носить вже давно, і поєднує їх навіть з більш ошатними й строгими образами. Цей чоловік постійно доводить, що можна мати якнайкращий вигляд, якщо обирати правильну пару і знати, як її поєднувати. А його білі Vans якраз такі – прості, класичні й позачасові.

Насправді це модель кросівок Vans у кольорі банкоп і без люверсів та шнурків. Її назва – Classic Slip-On, і вона є однією з найбільш знакових моделей бренду.

Ці знамениті сліпони можна побачити в серіалі Netflix "Гра в кальмара", їх носили знаменитості, як-от Бред Пітт, і ще з 1970-х як Style 89 вони були улюбленими серед скейтбордистів і спортсменів BMX. Їх найвідоміша версія вирізняється знаменитим візерунком "шахова дошка".

Кросівки Classic Slip-On / Фото Vans

Vans спочатку став популярним брендом серед скейтбордистів, а потім став іконою попкультури та моди. Особливо після того, як герой Шона Пенна вдягнув цю пару у фільмі 1982 року "Круті часи в Ріджмонт Хай".

Це не кросівки для бігу чи футболу, але ви можете взути їх для катання на скейтборді чи навіть для силових вправ у спортзалі. А можете скористатися порадою Бекхема і взяти їх як завершальний штрих до елегантного розслабленого образу.

Однією з чудових особливостей цих кросівок є те, що їх можна легко прати, у такий спосіб зберігаючи ідеальний білий колір.

Не все, що носять знаменитості, коштує дорого, і є багато культових і вічних моделей, які мають дуже розумну ціну. Vans загалом є доступним брендом – базова ціна кросівок Classic Slip-On від Vans становить в еквіваленті 1800 гривень.

Ціна може змінюватися залежно від матеріалу, кольору або спеціального випуску, бо ж щосезону з'являються нові кольори та комбінації. Але чорно-біла класика завжди доступна.