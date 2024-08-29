Недавно одна инфлюенсерка рассказала о своем опыте знакомства с болельщиком Ливерпуля. Равена Ганниели рассказала, что на самом деле произошло, когда она пошла на ужин с парнем, с которым познакомилась в Англии.

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Свидание было провальным

По ее словам, после ужина ее пригласили в его квартиру, на что она согласилась. Но она не ожидала, что пара трусов с эмблемой "Манчестер Юнайтед" испортит вечер. Она сказала: "У него испортилось настроение, потому что я была в белье с эмблемой "Юнайтед".

Говоря об их романе, Равена добавила: "Мы уже встречались несколько раз, и он всегда казался мне очень интересным и добрым парнем".

Девушка любит спорт и футбол, и в тот день, недолго думая, она решила одеть белье с логотипом ее команды, которое она носила много раз раньше.

Когда они возвращались к нему домой, Равена рассказала, как разворачивалась ситуация. Когда ситуация обострилась и она разделась, он увидел ее трусики.

Равена описала: "Он просто остановился и уставился на меня. Я подумала: "Что случилось?". Потом он спросил, немного неловко: "Ты носишь белье Манчестер Юнайтед?".

Именно тогда модель узнала, что ее парень был ярым фанатом "красных". После неловкой встречи Равена решила уйти, но не без плана маленькой мести.

Девушка рассказала о провальном свидании / Фото из инстаграма Ганниели

Магия момента исчезла, и я была раздражена им, – поделилась инфлюенсер. – Поэтому, когда я вернулась домой, я опубликовала свое фото в футболке "Манчестер Юнайтед" и в таком же белье.

Она также вспомнила, как парень позже пытался извиниться. Делясь этой забавной историей со своими подписчиками, Равена призналась: "Я не могла перестать смеяться".

Представьте себе его лицо, когда он увидел логотип "Манчестер Юнайтед"! Это было так, будто я совершила преступление. Но кто бы мог подумать, что простая деталь на белье может иметь такой эффект?

– смеется девушка.

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Как бы там ни было, теперь наша героиня будет хорошо думать перед тем, как надевать подобное белье на свидание. К слову, а как отреагировали бы вы?