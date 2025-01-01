Жінка зухвало помстилась колишньому за зраду: мережа обурена її вчинком

Одна ревнива жінка вирішила по-справжньому помститися своєму хлопцеві після того, як дізналася про його зраду. Але люди неоднозначно відреагували на її неоднозначний вчинок

21-річна жінка, ім'я якої наразі не називається, вирішила переспати з батьком свого колишнього хлопця, щоб остаточно помститись за його зраду. Вона поділилася своїм досвідом на Reddit, але зіткнулася з великою кількістю негативних відгуків від інших користувачів, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Star.

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Екстраординарно помстилась за зраду

Вона стверджувала, що знайшла в телефоні свого хлопця серію повідомлень. Переписка тривала понад рік. І вона свідчила про зраду.

Дівчина хотіла помститися і написала на Reddit, щоб поділитися своєю історією, прагнучи дізнатися думку інших. У своєму дописі вона детально описала, як спокусила батька свого колишнього.

Своє обговорення в мережі вона назвала так: "Я що, дірка в тілі, що переспала з батьком свого хлопця?". І розписала все про свої стосунки зі своїм тепер уже колишнім хлопцем Ендрю. Усе йшло гладко, і через два місяці вона вперше познайомилася з його батьком.

Вона назвала його Саймоном і описала як "дуже милого". І додала: "Він прийняв мене в сім'ю. Саймон був радий познайомитися зі мною, і ми всі разом повечеряли".

Однак все швидко зіпсувалося, як вона писала: "Тепер ось у чому заковика. Близько двох місяців тому якась дівчина Емілі зв'язалася зі мною і сказала, що Ендрю мені зраджує. Вона також надіслала фотографії та скриншоти його розмов з нею". Ендрю нібито зраджував упродовж шести місяців, і жінка була розлючена.

Дівчина спокусила батька свого колишнього / Фото valentinlacoste

Жінка стверджувала, що Ендрю опустився нижче, і вона опустилася нижче.

Я пішла до його батька, розлючена і з бажанням помститися. Я пояснила ситуацію Саймону, який сказав, що допоможе мені в усьому, – розповіла вона. – Одне призвело до іншого, і врешті-решт я попросила Саймона вступити зі мною в інтимні стосунки, на що він погодився.

Після того, як він дізнався про це, вони з Ендрю розійшлися, і він назвав її кількома образливими словами. Жінка розповіла, що їхні друзі стали на його бік, але її мати погоджується з її діями.

Користувачі Reddit також охоче ділилися своїми думками, і багато хто погоджувався з Ендрю. Одна людина сказала: "Це так низько і нездорово". А інший додав: "Так, ти точно коза. Як і він. Як і його батько".

Третій пристрасний користувач зауважив: "У вас тут немає моральних принципів. Абсолютно огидна поведінка з вашого боку. Хтось тобі зраджує, ти з ним розлучаєшся. Тепер ти така ж погана, якщо не гірша, ніж він".

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А як ви ставитесь до вчинку жінки? Підтримуєте чи засуджуєте її спосіб помститись колишньому?