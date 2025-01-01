І це не лише через його назву на честь італійського художника епохи Відродження, а й тому, що це щось неймовірно позитивне для змін. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладно.

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Наріжний камінь будь-яких щасливих і тривалих стосунків

Коли з'являються нові терміни для опису того, що відбувається в наших стосунках, ми чомусь виявляємо, що вони описують щось погане. Газлайтинг, скруджинг, гостинг і так далі.

Але, звичайно, якщо явище назвали на честь людини, що розписала Сикстинську капелу, то поганого в ньому не буде. Навпаки – це про наріжний камінь будь-якої пари, яка хоче бути щасливою на все життя.

За словами психолога Марка Траверса, феномен Мікеланджело – це коли пари "ліплять одне одного, формуючи свої навички та риси, й сприяючи, а не перешкоджаючи досягненню своїх цілей".

Феномен Мікеланджело – це щось неймовірно позитивне для стосунків / Фото freepik

Іншими словами, цей феномен виникає тоді, коли обоє у парі підтримують одне одного у всіх аспектах і допомагають одне одному досягати своїх цілей, здійснювати свої мрії, рости та вдосконалюватися. А також – хочуть, щоб інша людина досягла всього, чого вона бажає і прагне.

Все це дозволяє обом людям у парі відчувати себе більш впевненими в собі, знизити тривожність і стрес. Не кажучи вже про те, що це спонукає до особистісного зростання, пробувати щось нове, виходити із зони комфорту – словом, жити та відчувати на повні груди.

Тож якщо ви хочете бути щасливими й мати тривалі стосунки, які наповнюють вас радістю – переконайтеся, що це явище є однією з основ вашої пари. Тільки тоді ви можете бути впевнені, що будете йти одним і тим самим шляхом протягом усього вашого спільного життя, що ви будете рости та змінюватися, але попри все будете поруч одне з одним.