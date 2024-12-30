Принаймні у цьому переконана одна з користувачок мережі тікток. Вона буцімто впізнала свого коханого з коханкою на відео, викладеному в тіктоці. Ролик зі "зрадою" не лише миттєво завірусився, а й отримав колосальний мемний потенціал.

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Відео зі "зрадою" завірусилось у мережі

А почалось усе з ролика, який виклала у своєму тіктоці блогерка valeriia.yelyferenko. Вона розповіла, що її ролик з відпочинку у Буковелі у листопаді допоміг розкрити зраду. Мовляв, на її відео свого чоловіка впізнала жінка і написала інфлюєнсерці, щоб звірити дати. І, як каже, Валерія, жінка таки переконалась, що їй зрадили.

Блогерка розповіла, як її відео допомогло викрити зраду: дивіться відео

Як на відео Валерії жінка впізнала свого чоловіка – загадка. Водночас у мережі вже жартують, що знайшли те саме відео зі зрадою. Так, певний Назар з нікнеймом user3959171111472 опублікував на своїй сторінці ролик з чоловіком і жінкою у басейні. За понад добу його переглянули 2,2 мільйона разів, і ця цифра продовжує рости шаленими темпами.

Те саме відео з буцімто зрадою: дивіться ролик

У цього Назара на сторінці можна побачити чимало кумедних та епічних відео. Більшість із них – про Львів, те, що відбувається на вулицях міста і на дорогах. Але бувають і такі, які, схоже, він завантажив собі через їхній мемний потенціал. Власне, відео з так званою "зрадою" – одне із них. На ньому можна побачити, як хтось зсередини знімає те, що відбувається у басейні з підігрівом. А там – якісь чоловік і жінка відпочивають у воді. Розгледіти риси обличчя ані чоловіка, ані жінки – неможливо. Але тій, хто знімав цей ролик, таки це вдалось. Інакше б цей ролик не став таким вірусним.

Ця жінка буцімто впізнала у чоловікові свого коханого. А отже – запідозрила його у зраді, що і виклала у мережу. Користувачі ж не розгубились і почали активно жартувати. Адже на відео дійсно вкрай складно впізнати риси обличчя. Так, під відео Назара у коментарях жваво жартувати над цією ситуацією:

"У мене питання, як та жінка розгледіла саме свого чоловіка";

"При Порошенку ніхто в Буковелі так не палився";

"Моя мене би впізнала, навіть якби відео не було, чесно";

"Як там можна щось чи когось впізнати";

"Це не випадковість. Знімали спеціально";

"Так там же нічого не видно";

"Так що, якщо будете думати, що у вас рік не вдався, – згадайте про цього чоловіка";

"Заплатіть хоч тому чоловіку за рекламу! Так Буковель ще не рекламували";

"Дайте чоловіку відпочити... і тут дістали".

Насправді ми могли б перелічувати ці коментарі довго і нудно, адже їх сотні, якщо не тисячі. І дійсно закрадається чимало думок. До прикладу, чи не бачимо ми на відео реальну пару, а сам ролик виклали для того, щоб просто спіймати хайп. Хай там як, відео стало вірусним, і у мережі вже наробили чимало мемів з ним.

Залишимо тут кілька кумедних відео про ситуацію, яка сталась, чи не сталась. А грець із ним!

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То чи була зрада узагалі? Підозрюємо, що відповіді на це питання ми так і не отримаємо. Але скажемо з усією впевненістю, що навіть звичайнісіньке відео з правильним підписом може наробити чимало галасу у мережі. Будьте обережними, щоб раптом ваше відео з відпочинку не завірусилось та стало жваво обговорюваним у мережі.