Одна з панянок розповіла про "сором'язливий" ресторанний етикет свого хлопця. І це змусило її буквально переглянути свої стосунки. За її словами, він завжди скаржиться на їжу, незалежно від того, що він замовляє. Цікаво, що з нею завжди все гаразд, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Що викликало обурення у дівчини

У дописі на Reddit жінка пояснила, що її хлопець часто замовляє те, що він "бачить певним чином", але те, що приносять, ніколи не буває таким, як він очікує. Вона намагалася сказати йому, що саме він отримає, але він ніколи її не слухає, а натомість просто "скаржиться, що це не те, що він мав на увазі".

Нещодавно він зробив це, коли замовив еспресо макіато в кав'ярні, і був розлючений, коли його принесли в маленькій чашці. Жінка розповіла: "Вчора він замовив еспресо макіато. Через пару хвилин офіціант приносить йому саме це, після чого він психує, скиглить, що не може отримати нормальну каву".

Я колись працювала бариста, тож знаюся на каві, і пояснила, що йому принесли ідеально приготований еспресо макіато. Очевидно, він автоматично припустив, що йому принесуть "велику чашку чорної кави з молоком" лише через слово макіато,

– зауважила вона.

А вже наступного дня пара пішла поснідати і вирішила замовити підсмажені бутерброди. Жінка зачитала, що є в наявності, і її хлопець вибрав "вегетаріанський сир" – а потім поскаржився, коли його принесли, бо йому здалося, що його дівчина сказала "яйця і сир".

"Йому сподобалося, як звучить "вегетаріанський сир", тож він погодився. Офіціант приніс його вегетаріанський тост, він відкрив сендвіч, гарячково шукаючи яйця. Я запитала його, які яйця. Він відповів, що почув "яйця з сиром", а не "вегетаріанський сир", і не став заглядати в меню, бо "довіряє мені", – додала вона.

За словами дівчини, це, мабуть, уже вп'яте поспіль, коли трапляється один і той самий інцидент. Дівчина починає розчаровуватись у своєму хлопцеві, який продовжує влаштовувати сцени.

Дівчину обурює поведінка хлопця / Фото Drobot Dean

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Жінку закликають переглянути стосунки