Але є одне дуже важливе застереження – вони не мають бути просто сусідами по ліжку. 24 Канал пояснює, де тут собака закопаний, завдяки New York Post.

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Переваги спільного сну для пари, про які вам необхідно знати

Доктор Томас Майкл Кілкенні, директор Інституту медицини сну з Великої Британії, стверджує, що спільний сон може підвищити фізичну та емоційну безпеку пари. Причім чим партнери емоційно ближчі, тим більш синхронізованим стає сон.

Кілкенні поділився трьома перевагами спільного сну пари.

Ви спите довше.

Вивчення мозкових хвиль показало, що під час спільного сну тривалість сну значно збільшується , а ще люди почуваються значно розслабленішими після сну зі своїм партнером.

, а ще люди почуваються значно розслабленішими після сну зі своїм партнером. Загалом, секс, обійми, тримання за руки та сон поруч можуть спричинити вивільнення окситоцину , також відомого як гормон кохання. А він сприяє розслабленню, зменшує стрес, формує відчуття безпеки, а ще й допомагає швидше засинати.

, також відомого як гормон кохання. А він сприяє розслабленню, зменшує стрес, формує відчуття безпеки, а ще й допомагає швидше засинати. Ба більше, пари, які сплять разом навіть не в одному ліжку, а просто в одній кімнаті, зазвичай мають менш фрагментований швидкий сон порівняно з тими, хто спить на самоті.

Спільний сон може підвищити фізичну та емоційну безпеку пари, і не тільки / Фото DrazenZigic@freepik

Ви спите краще.

Пари, які сплять в одному ліжку, часто синхронізують свої фази сну, що покращує якість сну. Кілкенні порівняв це з відомим феноменом "синхронізація Гюйгенса" – це коли 2 маятникові годинники з часом починають коливатися в одному ритмі, якщо їх розмістити поруч, оскільки вони тонко впливають один на одного через вібрації.

– це коли 2 маятникові годинники з часом починають коливатися в одному ритмі, якщо їх розмістити поруч, оскільки вони тонко впливають один на одного через вібрації. Синхронізація сну залежить від 2 основних факторів – взаємної уваги та характеру стосунків . Тобто чи це романтична пара, чи близькі друзі, чи приятелі. Емоційна підтримка, спілкування та стабільність стосунків відіграють важливу роль.

. Тобто чи це романтична пара, чи близькі друзі, чи приятелі. Емоційна підтримка, спілкування та стабільність стосунків відіграють важливу роль. І от що важливо: люди, які спали в одному ліжку, але не були емоційно чи соціально прив'язані одне до одного, не показували жодної з цих ознак синхронізації.

Ви співзвучні у парі.

Коли люди разом лягають спати, не тільки їхні цикли сну вирівнюються, але й серцебиття. Тобто серцеві ритми людей, які сплять разом, поступово змінюються протягом ночі в результаті взаємодії один з одним.

людей, які сплять разом, поступово змінюються протягом ночі в результаті взаємодії один з одним. Вважають, що це явище пов'язане зі зменшенням стресових реакцій на неврологічному рівні. Причім один партнер не має більшого впливу на іншого – все відбувається в обох напрямках.

на неврологічному рівні. Причім один партнер не має більшого впливу на іншого – все відбувається в обох напрямках. Під час сну серця "розмовляють" одне з одним, коли партнери сплять. А серцевий ритм одного діє як зовнішній стимул, що впливає на серцевий ритм іншого, і так триває доти, доки серцебиття не збігаються.

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