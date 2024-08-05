DJ KOROLOVA похизувалась бездоганними формами біля басейну: підписники у захваті

Не так давно DJ KOROLOVA приїжджала до Києва, щоб виступити на Atlas United Intro. І завдяки цьому багато хто дізнався, що у нас є така талановита та красива королева діджейського пульта.

У своєму інстаграмі вона не лише ділиться світлинами та відео з виступів. DJ KOROLOVA також ділиться своїм лайфстайлом. От, до прикладу, показала відпочинок.

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DJ KOROLOVA вразила бездоганною фігурою

Так, на її сторінці з'явилась спокуслива публікація. На ній зірку можна побачити під час відпочинку біля басейну. Красуня позує у купальнику, який дозволяє помилуватись її бездоганними формами.

Кілька годин на відпочинок перед наступними виступами,

– підписала вона публікацію.

DJ KOROLOVA показала, як відпочиває / Фото з інстаграму DJ KOROLOVA

Підписники DJ KOROLOVA у захваті від неї. Вони були максимально щедрими на компліменти та лайки. Ось лише частина відгуків, які вони залишили під фотографіями зірки:

"Найкрасивіші діджеї та найкращі треки";

"Гарна";

"Ідеальна";

"Такий шикарний вид";

"Така красива та мила і розкішна, ангел";

"Сексуальна";

"Чарівна";

"Приголомшлива як завжди";

"Ти виглядаєш приголомшливо, мій друже, щасливого ранку понеділка".

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DJ KOROLOVA – саме та, на кого варто підписатись. Вона творить круту музику та тішить своєю красою та бездоганними формами. І якщо ви досі не стали її фанатом, то пора це зробити негайно.