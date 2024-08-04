Ніколь Шерзінгер опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі новий допис. У ньому зірка поділилась емоціями та яскравими світлинами з відпочинку на яхті. Милуватись, не намилуватись!

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Шерзінгер відпочивала на яхті

Цей рак любить воду. Моє щасливе місце,

– написала Ніколь у дописі.

Власне, за знаком Зодіаку Ніколь – Рак. Вона наприкінці літа, 29 червня, відзначала свій день народження. Зірці виповнилось 46 років, у що вкрай складно повірити.

Ніколь Шерзінгер поділилась фото з відпочинку / Фото з інстаграму Шерзінгер

На деяких світлинах Ніколь позує в одному лише купальнику, що дозволяє нам помилуватись її бездоганною фігурою. Власне, її красу оспівували користувачі мережі, які з величезним задоволенням залишали коментарі. Ось лише частина з них:

"Королево, ласкаво просимо назад";

"Я люблю тебе";

"Ласкаво просимо до Португалії";

"Королева океану";

"Вода – твоя стихія";

"Прекрасні спогади";

"Прекрасна";

"Вітаємо у раю".

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Ніколь Шерзінгер викликає непідробний захват. Воно й не дивно, адже співачка, здавалося б, з 2010-х не міняється і залишається такою ж енергійною, красивою та бездоганною.