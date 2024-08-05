DJ KOROLOVA похвасталась безупречными формами у бассейна: подписчики в восторге
Источник:инстаграм DJ KOROLOVA
Не так давно DJ KOROLOVA приезжала в Киев, чтобы выступить на Atlas United Intro. И благодаря этому многие узнали, что у нас есть такая талантливая и красивая королева диджейского пульта.
В своем инстаграме она не только делится фотографиями и видео с выступлений. DJ KOROLOVA также делится своим лайфстайлом. Вот, к примеру, показала отдых.
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DJ KOROLOVA поразила безупречной фигурой
Так, на ее странице появилась соблазнительная публикация. На ней звезду можно увидеть во время отдыха у бассейна. Красавица позирует в купальнике, который позволяет полюбоваться ее безупречными формами.
Несколько часов на отдых перед следующими выступлениями,
– подписала она публикацию.
DJ KOROLOVA показала, как отдыхает / Фото из инстаграма DJ KOROLOVA
Подписчики DJ KOROLOVA в восторге от нее. Они были максимально щедрыми на комплименты и лайки. Вот лишь часть отзывов, которые они оставили под фотографиями звезды:
- "Самые красивые диджеи и лучшие треки";
- "Хорошая";
- "Идеальная";
- "Такой шикарный вид";
- "Такая красивая и милая и роскошная, ангел";
- "Сексуальная";
- "Очаровательная";
- "Потрясающая как всегда";
- "Ты выглядишь потрясающе, мой друг, счастливого утра понедельника".
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DJ KOROLOVA – именно та, на кого стоит подписаться. Она творит крутую музыку и радует своей красотой и безупречными формами. И если вы до сих пор не стали ее фанатом, то пора это сделать немедленно.