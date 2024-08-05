У своєму інстаграмі вона не лише ділиться світлинами та відео з виступів. DJ KOROLOVA також ділиться своїм лайфстайлом. От, до прикладу, показала відпочинок.
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DJ KOROLOVA вразила бездоганною фігурою
Так, на її сторінці з'явилась спокуслива публікація. На ній зірку можна побачити під час відпочинку біля басейну. Красуня позує у купальнику, який дозволяє помилуватись її бездоганними формами.
Кілька годин на відпочинок перед наступними виступами,
– підписала вона публікацію.
DJ KOROLOVA показала, як відпочиває / Фото з інстаграму DJ KOROLOVA
Підписники DJ KOROLOVA у захваті від неї. Вони були максимально щедрими на компліменти та лайки. Ось лише частина відгуків, які вони залишили під фотографіями зірки:
- "Найкрасивіші діджеї та найкращі треки";
- "Гарна";
- "Ідеальна";
- "Такий шикарний вид";
- "Така красива та мила і розкішна, ангел";
- "Сексуальна";
- "Чарівна";
- "Приголомшлива як завжди";
- "Ти виглядаєш приголомшливо, мій друже, щасливого ранку понеділка".
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DJ KOROLOVA – саме та, на кого варто підписатись. Вона творить круту музику та тішить своєю красою та бездоганними формами. І якщо ви досі не стали її фанатом, то пора це зробити негайно.