Бизнесвумен Светлана Павелецкая 8 декабря отмечала свой день рождения. В этот же день в инстаграме Дмитрия Кулебы появился чрезвычайно чуткий кадр с поздравлениями, пишет 24 Канал.

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Кулеба поблагодарил любимую

На фотографии, которую выложил Дмитрий Кулеба, можно увидеть, как влюбленная пара держится за руки. А сопровождается она несколькими фразами, которыми он поздравил Светлану Павелецкую с праздником.

С днем рождения. Спасибо, что ты есть, и что ты моя,

– написал он.

Дмитрий Кулеба трогательно поздравил любимую с днем рождения / Фото из инстаграма Кулебы

Светлана отписала ему ниже: "Только твоя".

Подписчики Дмитрия Кулебы в восторге от трогательного поздравления. Они оставили множество комментариев, демонстрируя восторг этим милым жестом:

"Одно из лучших признаний в любви";

"Как красиво. Искренние поздравления";

"Искренние поздравления с Днем рождения, очаровательной леди!!!";

"Здоровья, радости, любви";

"С именинницей! Счастья и еще большей любви вам".

Заметим, что Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая ранее рассказывали, что они знакомы уже 20 лет. Правда, отношения их начались лишь несколько лет назад – в 2021.

Дмитрий Кулеба до этого был в браке с Евгенией Кулебой, депутатом Киевского совета. Совместно они воспитывают двоих детей. Сама же Павелецкая от предыдущих отношений имеет сына.

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Напоследок расскажем, чем будет заниматься Дмитрий Кулеба, если вы вдруг пропустили. На днях стало известно, что он будет преподавать в центре науки и международных отношений Белфера при Гарвардской школе. Правда, будет делать он это из Украины.