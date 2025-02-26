73-річна домінатрикс назвала єдину частину тіла, до якої вона дозволяє доторкатись

Домінатрікс розповіла про свою незвичайну роботу. Зокрема, вона розкрила правила, яких повинні дотримуватися всі клієнти.

У свої 73 роки мати трьох дітей Шеррі Левер є однією з найстаріших домінатрикс у Великій Британії і розважає клієнтів вдома в ігровій кімнаті, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror. Також відома як її альтерего, міс Софія, Шеррі була домінатрисою майже 15 років.

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У домінатрикс строгі правила

За час своєї кар'єри вона створила список постійних клієнтів, яких називає рабами, підлеглими або неженками – і бере 120 фунтів на годину за задоволення їхніх незвичних примх чи фетишів, хоча у неї є правила, яких вони мусять дотримуватися.

Вони бояться мене, це я їх залякую, – каже вона. – Я роблю те, що мені подобається. Я не роблю нічого інтимного. Мене також ніде не торкаються, окрім моїх ніг.

Для цього вона має "раба для ніг", який відвідує її раз на місяць. У неї також є двоє людей, яких вона називає "рабами способу життя".

Шеррі має свого "раба для ніг": дивіться відео

Вони не платять, але вони на моєму боці. Вони ніколи не скажуть "Я хочу", вони просто тут, щоб служити мені, тому вони ніколи нічого не просять. Коли я маю якусь роботу по дому, або якщо мене потрібно кудись відвезти, у мене завжди є вільний працівник,

– пояснює Шеррі.

Зазвичай у неї є один, який приїжджає на вихідні і залишається. Для неї він уже майже як член сім'ї. Він з Шеррі вже майже п'ять років. Він спить на дивані, приносить їй вранці чашку чаю, робить все.

"Він часто приїжджає на Різдво, і мої діти його дуже люблять. У нас хороші стосунки, але у нас немає романтичних стосунків. Він знає своє місце", – додала вона.

Як натякає Шеррі, робота – це більше, ніж просто задоволення їхніх примх. Шеррі визнає, що завдяки своїй роботі вона зблизилася з деякими чоловіками.

Я дуже люблю їх, і якщо у них виникають проблеми, вони часто звертаються саме до мене. Багато з них скажуть, що я їхній психотерапевт. Дехто відчайдушно хоче щось змінити у своєму житті, наприклад, алкоголіки. У мене є один, який не п'є вже два роки – це дійсно працює,

– додає вона.

Її вік – її секретна зброя

Маючи більш ніж 10-річний досвід у цьому бізнесі, вона згадує, що ця робота також "надає сили".

Вона надає сили, тому що коли тобі майже 74, і до тебе приходять чоловіки, падають на коліна і поклоняються тобі, що тут може не подобатися?

– запитує вона.

Насправді вона наполягає на тому, що її вік – це її секретна зброя. Вона каже: "Це працює на мою користь, тому що багато хто віддає перевагу старшим домінанткам. Вони з усіх верств суспільства, від сміттярів до вчителів, медиків, політиків і суддів високих судів. Немає якогось одного типу, але це завжди чоловіки".

Шеррі обожнює одягатись у латекс / Фото з інстаграму Шеррі

Але не лише чоловіки розважаються, Шеррі теж отримує задоволення.

Мені подобаються кумедні маски. Одного разу я одягла когось у маленьку рожеву пачку і маску Шрека і відправила його на пагорб через дорогу від того місця, де я живу. Він там танцював. Це принизливо для них, але для мене це весело,

– наголосила вона.

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Шеррі додала, що нікого не викриває. Чоловіки носять маски, тому ніхто і не підозрює, хто ж вони такі.