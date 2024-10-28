Окрім очевидних ввічливості, гігієни та доглянутості, слід подбати про комбінації одягу. GQ пропонує 3 способи, як створити собі сексуальний образ на побаченні за допомогою базових речей, які точно є у вашому гардеробі.

Дивіться також Як поводитися в елітному ресторані й мати вигляд постійного клієнта

Сексуальний вигляд на побачення: 3 поєднання, які його забезпечують

З майкою. Будемо чесними, між сексуальним і вульгарним виглядом тонка грань. Вибір меншого розміру сорочки може підкреслити ваші м'язи, але також свідчитиме про певну відсутність смаку. Тому для побачення і щоб там справляти гарне враження варто подумати про альтернативи. За останні кілька років майка стала основним елементом чоловічого гардероба. Ми бачили її у вуличних образах і на червоних доріжках, з костюмами та у всіляких інших комбінаціях. Цей одяг має тонку чуттєвість, яка може бути дуже корисною. Як носити майку на побачення? Все залежить від випадку. Наприклад, для вечора з випивкою і танцями можна поєднати її з брюками, улюбленими кросівками й чорною шкіряною курткою або піджаком.

Окрім очевидних ввічливості, гігієни та доглянутості, слід дбати про правильні комбінації одягу / Фото freepik

Тотал блек. Чорний колір не тільки стильний, але й підходить практично для будь-якого випадку, а з правильним одягом він допоможе створити сексуальний вигляд на побаченні. З якоїсь причини чорний – основний колір, що чоловіки носять постійно. Але вам не обов'язково одягати чорний костюм, щоб виглядати привабливо, одного чи двох чорних елементів більш ніж достатньо. Наприклад, чорні штани поєднати з сорочкою в тон і гарною парою взуття, і ви готові до романтичної вечері. Якщо ж побачення буде більш повсякденним (наприклад, прогулянкою), ви можете перенести цю формулу стилю на образ з шортами, футболкою і кросівками. А бонусом мають бути правильно підібрані парфуми та зачіска.

У сорочці-поло. Сорочка-поло – це незамінна річ для чоловіка, і вона універсальна, тому ідеально підходить, щоб справити гарне враження на побаченні. Вона не така офіційна, як сорочка, але й не така базова, як футболка. Сорочка-поло – в ідеальній точці між елегантним і повсякденним стилями, тут все залежить від того, як ви її комбінуєте. Від костюма до джинсів, вона завжди зробить вас схожим на чоловіка, який дуже старанно намагається бути гарним (що, безумовно, додає вам балів). Це також одяг, в якому ви можете продемонструвати всю свою важку роботу в тренажерному залі, навіть не говорячи про неї.