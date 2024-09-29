"Перетворилась на в'язницю": зірка Playboy поскаржилась на свою шалену популярність

Зірка Playboy Джанайна Празерес розповіла, що у того, що вона виглядає так добре, є й зворотний бік. Від неї очікують постійної "досконалості". Дівчина поділилась своїми труднощами.

Джанайна Празерес витратила 758 000 фунтів стерлінгів на пластичну операцію, щоб привернути до себе увагу. І це спрацювало – після операції вона виграла конкурс "Ідеальна жінка" за версією Playboy, пише Daily Star.

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У популярності – зворотний бік

На жаль, у приверненні такої уваги були й певні недоліки. 35-річна бразилійка каже, що часом її привабливість може нагадувати "в'язницю" через те, як люди реагують на неї.

Люди очікують, що я завжди буду бездоганною. Будь-який маленький недолік стає приводом для критики. Наприклад, якщо я без макіяжу, я отримую коментарі, що я виглядаю як зовсім інша людина,

– зауважила вона.

За її словами, очікування не лише виснажує, але й віддаляє її від більш безтурботного та спонтанного життя. Її зовнішність "перетворилася на в'язницю".



Джанайна – зірка Playboy / Фото з інстаграму Джанайни

Джанайна ненавидить, що чоловіки об'єктивують її, а жінки не хочуть дружити з нею. Вона сказала: "Занадто красива зовнішність іноді змушує людей розглядати мене як об'єкт або трофей".

"Також важко підтримувати дружбу з жінками, оскільки я часто відчуваю атмосферу суперництва та заздрості. Це ускладнює формування справжніх стосунків", – каже Джанайна.

Вона навчилася стояти за себе і встановлювати межі, щоб люди поважали її не лише за її зовнішність. Деякі робочі можливості навіть були обмежені, тому що краса Джанайни часто затьмарює інші її якості, що призводить до недооцінки професійних навичок дівчини.

Попри негатив, Джанайна не планує відмовлятися від пластичних операцій. У минулому вона зробила три пластики носа, бразильську підтяжку сідниць, видалення ребер, три операції на грудях тощо.

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Ба більше, вона витрачає багато часу на підтримку свого вигляду. Кожні три місяці вона робить ін'єкції ботоксу та наповнювача для губ. Крім того, вона пройшла лазерне лікування та встановила вініри.

Вона не збирається зупинятися – навіть якщо деякі реакції на її зовнішність є негативними. Джанайна додала: "Моя подорож ще не закінчилася – зараз я проходжу операцію з реконструкції сідниць вартістю 100 000 доларів".

Те, що мене вважають "ідеальною", не визначає, ким я є насправді. У мені набагато більше, ніж бачать люди,

– підкреслила вона.

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Дівчина висловила сподівання, що в майбутньому жінок визнаватимуть не лише за їхню красу, а й за інші якості та заслуги.